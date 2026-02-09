Chandoli Tiger Reserve : ‘सेनापती’, ‘सुभेदारा’च्या पावलांनी ‘चांदोली’ गजबजली

शिराळा : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वास्तव्यास असणाऱ्या तीन वाघांचे नामकरण आगळ्या-वेगळ्या धर्तीवर करण्यात आले असून, त्यामुळे या वाघांना एक नवी ओळख मिळाली आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील एस.टी.आर.- टी-०१ आणि एस.टी.आर.-टी-०२ या दोन वाघांना अनुक्रमे ‘सेनापती’ आणि ‘सुभेदार’ अशी नावे देण्यात आली आहेत, तर कोयना वन्यजीव अभयारण्यात असलेल्या एस.टी.आर.-टी-०३ या वाघाला ‘बाजी’ असे नाव देण्यात आले आहे..याच्या जोडीला ‘चंदा’, ‘तारा’ आणि नुकतीच कोयना परिसरात दाखल झालेली ‘हिरकणी’ या तीन वाघिणींचा वावर वाढल्याने सह्याद्री प्रकल्पातील वाघांची संख्या आता सहा झाली आहे. येत्या काळात आणखी पाच वाघ या प्रकल्पात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वन्यजीव विभागाकडून देण्यात आली आहे..Sahyadri Tiger Reserve: पेंच व्याघ्रमधील लाडो वाघीणीचे सह्याद्रीत होणार आगमन; ताडोबातील चंदा, तारा वाघीणींचे स्थानानंतर यशस्वी झाल्याचे सिध्द! .दहावी, बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर उन्हाळी सुटीत पालकांसह मुलांना ‘चांदोली’त वाघ दर्शनाची संधी मिळणार असल्याने, त्या दृष्टीने वन्यजीव विभागाने तयारीला सुरुवात केली आहे. पूर्वी ‘चांदोली’त बिबट्या दिसतो का, अशी विचारणा होत असे. मात्र, सध्या चांदोली जंगलाच्या बाहेरील गावांमध्ये बिबट्यांचा मुक्त संचार वाढला आहे. याउलट, चांदोली परिसरात वाघांचा वावर आढळून येत असल्याने पर्यटकांचा ओढा वाघांकडे वाढत आहे. काही पर्यटकांना जंगल सफारीदरम्यान वाघाचे दर्शनही झाले आहे..वाघांची संख्या वाढत असली तरी पर्यटकांना अपेक्षित दर्जेदार सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. शेवताई, झोळंबी, तांबवे, उदगिरी येथे ट्रेकिंग सुविधा व ध्यानधारणा (मेडिटेशन) केंद्र उभारणे, तसेच ‘जनीचा आंबा’ ते कंदहार धबधबादरम्यान बोटिंग सुविधा सुरू करणे गरजेचे आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी डिसेंबर ते मे या कालावधीत किमान चार वेळा ‘चांदोली महोत्सव’ आयोजित करून त्याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे..Chandoli Koyna Tiger Territory : चांदोली, कोयना जंगलात वाघांनी हद्दी केल्या फिक्स, तीन वाघांमध्ये कोणाची दादागिरी.शिराळा येथील भुईकोट किल्ल्यावर उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकात त्यांचा जीवनपट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लाईट शो आणि साऊंड शो उभारण्याची गरज आहे. महाबळेश्वर ते राधानगरी या ‘सह्याद्री’च्या पट्ट्यात पूर्वापारपासून वाघांचा संचार असल्याची इतिहासात नोंद आहे. सध्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन वाघ व तीन वाघिणी असून, भविष्यात आणखी पाच वाघ सोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात व्याघ्र दर्शन दुर्मीळ राहणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..वाघांना अन्नाची कमतरता भासू नये, यासाठी वन्यजीव विभागाने खबरदारी घेत चितळ व सांबर यांसारख्या वन्य प्राण्यांचे संवर्धन केले आहे. वाघाला जंगलाचा नैसर्गिक अधिवास आवश्यक असतो आणि तो प्रामुख्याने जंगल मार्गानेच संचार करतो. बिबट्याप्रमाणे वाघ जंगल सोडून मानवी वस्तीत जाण्याची शक्यता कमी असते..त्यामुळे वाघांची संख्या वाढल्यास पर्यटनाला मोठा वाव मिळून स्थानिकांच्या उपजीविकेला चालना मिळणार आहे. पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना गाईड म्हणून प्रशिक्षण दिल्यास त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. इको-टुरिझम, जंगल सफारी, निसर्ग पायवाटा, पक्षिनिरीक्षण केंद्रे, तसेच शिराळा, चांदोली, इस्लामपूर व कऱ्हाड येथे पर्यटक माहिती केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे..ऑनलाइन बुकिंग सुविधा, तंबू, होम-स्टे, कृषी पर्यटनासाठी शेडगेवाडी ते चांदोली परिसरातील ठिकाणांचा विकास, रोप-वे, ट्रेकिंग मार्ग यांसारख्या सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. ‘चांदोली’कडे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी सांगली-कोल्हापूर-रत्नागिरी-सातारा हे रस्ते दर्जेदार करणे, ठिकठिकाणी दिशादर्शक फलक, पार्किंग सुविधा उभारणे आवश्यक आहे..शिराळा तांदूळ, जोंधळा तांदूळ, नाचणी यांसारख्या स्थानिक उत्पादनांचा प्रचार करून पर्यटनाशी निगडित वस्तू व खाद्यपदार्थांना वाव देणे गरजेचे आहे. चांदोलीकडे जाताना शिराळा नागपंचमी, अंबाबाई, गोरक्षनाथ, हनुमान, गिरजवडे, जोतिबा, शेवताई मंदिर अशा धार्मिक व पर्यटनस्थळांचा समावेश करून पर्यटनवाढीस चालना देता येईल. .यासह वॉटर एटीएम, स्वच्छतागृहे, ई-रिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग सुविधा, महिलांसाठी कॅन्टीन, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पोलिस यंत्रणेचे नियोजन करणेही आवश्यक ठरणार आहे..वाघांचे सांकेतिक क्रमांक व नावेएस.टी.आर.-टी-०१ : सेनापतीएस.टी.आर.-टी-०२ : सुभेदारएस.टी.आर.-टी-०३ : बाजीएस.टी.आर.-टी-०४ : चंदाएस.टी.आर.-टी-०५ : ताराएस.टी.आर.-टी-०६ : हिरकणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.