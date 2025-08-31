पश्चिम महाराष्ट्र

Maratha Reservation : चंद्रकांत पाटील यांच्यावर मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रत्युत्तर; मंत्रीपदासाठी समाजाशी गद्दारी न करण्याचा इशारा

Manoj Jarange : पंढरपूरमध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, रामभाऊ गायकवाड यांनी त्यांना कडक इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक रामभाऊ गायकवाड यांनी जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्री मंडळातील आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी हा आरोप केला आहे.

