Maratha Reservation : चंद्रकांत पाटील यांच्यावर मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रत्युत्तर; मंत्रीपदासाठी समाजाशी गद्दारी न करण्याचा इशारा

पंढरपूर : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप केल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक रामभाऊ गायकवाड यांनी जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्री मंडळातील आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी हा आरोप केला आहे. .केवळ मंत्री मंडळातील एका तुकड्यासाठी चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समजाशी गद्दारी करु नये. त्यांनी हा आरोप सिध्द करुन दाखवावा, अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चा त्यांना धडा शिकवेल असा इशारा ही गायकवाड यांनी दिला आहे..मनोज जरांगे पाटील यांना केवळ राजकीय आरक्षण हवे आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरून आंदोलन सुरु आहे, असा गंभीर आरोप मंत्री पाटील यांनी आज पंढपुरात केला आहे. त्यांच्या या आरोपा नंतर मराठा समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक रामभाऊ गायकवाड यांनी चंद्रकांत पाटील यांना जोरदार प्रत्युत्तर देत, मराठा समाजाशी गद्दारी करु नका, समाज तुम्हाला धडा शिकवल्या राहणार नाही. गोरगरीब मराठा समाजातील मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. महाराष्ट्रातील कोट्यावधी मराठा बांधव आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजाला लागलेला कलंक आहे..केवळ मंत्रीपदाच्या तुकड्यासाठी मराठा समाजाशी गद्दारी करु नका. तुम्हा पाहिजे तर राजकीय आरक्षण घ्या, पण सर्वसामान्य मराठा समाजातील मुलांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या. आम्ही राजकीय आरक्षण सोडून द्यायला आजही तयार आहोत. चंद्रकांत पाटील यांनी देवेंद्र फडवणीस यांची दलाली करताना भान ठेवून करावी, यापुढे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर चुकीचे आरोप केले तर ते आम्ही सहन करणार नाही. ऐवढेच नाही तर तुम्हाला मराठा समाज रस्त्यावर फिरू देखील देणार नाही..तुम्ही समाजाशी फुंदफित्तुरी करु नका असे आवाहन ही श्री. गायकवाड यांनी केले आहे. तर मराठा आरक्षण चवळळीचे नेते सुनील नागणे यांनीही चंद्रकांत पाटील यांच्या आरोपावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, अशा बेताल वक्तव्य करणार्या मंत्र्यांना आवरा अन्यथा राज्य सरकारला ते परवडणारे नाही. गरीब मराठ्यांच्या अस्तित्वाची ही शेवटची लढाई आहे. त्यांच्या चुलीत पाणी टाकण्याचे काम चंद्रकांत पाटलांनी करु नये.अन्यथा मराठा समाज तुम्हा तुमची जागा दाखवेल असा इशाराही श्री. नागणे यांनी दिला आहे..