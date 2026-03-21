Sangli Politics Clash : 'पळवापळवीचे परिणाम जयंत पाटील, विशाल पाटलांना भोगावे लागतील'; चंद्रकांतदादांचा थेट इशारा, सांगलीतलं राजकारण तापणार!

मिरज : सांगली जिल्हा परिषद व मिरज पंचायत समितीतील सदस्यांच्या पळवापळवीचे परिणाम जयंत पाटील आणि विशाल पाटील यांना भोगावे लागतील, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी (Chandrakant Patil statement on Sangli politics) दिला. मिरजेत भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. .यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, सुधीर गाडगीळ, सत्यजित देशमुख, सदाभाऊ खोत, मकरंद देशपांडे, चिमण डांगे, सम्राट महाडिक आदी भाजप नेते उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या २०१७ आणि २०२६ च्या निवडणुकीतील भाजपला मिळालेल्या मताधिक्यात भाजपच पुढे आहे, असाही दावा त्यांनी केला..मंत्री पाटील म्हणाले, 'मिरजसह सांगली जिल्हा परिषदेत पळवापळवी केली. मिरजेत दहा जागा जिंकून आम्हीच सत्तेचे मानकरी होतो. मात्र, या ठिकाणीही पळवापळवी झाली. मिरज पंचायत समितीत महायुती आणि महाविकास आघाडी सत्तेमध्ये समांतर मते होऊन निर्णय होईल म्हणून तिथेही तेच झाले. मात्र, त्याचे परिणाम लवकरच दिसतील. उद्या पुणे विभागीय आयुक्तांसमोर निर्णय होईल. ज्यांनी पळवापळवी केली त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. जे फरार आहेत, ते मुंबईत बसले आहेत. त्यांचाही योग्यवेळी निर्णय होईल. माझे विभागीय आयुक्तांच्या सुनावणीकडे लक्ष आहे.'.Satara ZP Results : बहुमत नसतानाही भाजपनं करून दाखवलं! केवळ 3 मतांनी फिरवला साताऱ्याचा गेम; राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या तोंडचा घास पळवला, वाचा सत्तेची इनसाईड स्टोरी.ते म्हणाले, 'आमचेही काही चुकले असेल. आम्ही कधीच सत्तेचा ताम्रपट घेऊन आलेलो नाही. जयंतरावांची महापालिकेत सत्ता होती. आता त्यांचे तीनच नगरसेवक आहेत. त्यांच्या मतदारसंघात ते सहा ते साडेसहा हजार मतांनी निवडून आले आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषदेची सत्ता घेतली म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पला हरवल्यासारखा आविर्भाव करू नये. आम्हाला फक्त चारच मते कमी पडली आहेत. ती उणीव नक्कीच भविष्यात भरून काढू..खासदारांनी संविधान बदलाचा फेक नॅरेटिव्ह सेट करायचा आणि मुस्लिम धोक्यात आहे म्हणत निवडणूक लढवून जिंकायची, खासदार व्हायचे. मुस्लिम खतरे में हैं आणि कोणते संविधान बदलले ते त्यांनी दाखवावे. उलट इंदिरा गांधी यांच्या काळात संविधान बदलले आहे; पण त्यांनी लक्षात घ्यावे, पळवापळवी करून सत्ता मिळवायची आणि मतदारसंघात सहा ते साडेसहा हजार मतांनी निवडून आले आहेत. खासदारांनी मिळवलेला विजय संविधान बदलाचा फेक नॅरेटिव्हचा आहे. मुस्लिम धोक्यात आहे, असं म्हणता मग ते दाखवा तरी. उलट इंदिरा गांधींनीच संविधान बदलले आहे.'.Sangli ZP Election : पालकमंत्र्यांना झटका देत जयंत पाटलांनी फिरवला गेम! सांगली झेडपीत 'मविआ'ची सत्ता; अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदी कोणाला मिळाली संधी? अजित पवार गटात फूट.जयंत-विशाल यांच्यावर हल्लाबोलपालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'जयंत पाटील यांनी भाजप पक्षामध्ये प्रवेशासाठीच्या केलेल्या हालचालीचा मी एक भाग आहे. ते आता भाजपचे पार्टटाइम पार्सल राहिले आहेत. ते माझे मित्र आहेत. त्यांच्या भाजप प्रवेशाबाबत जास्त खुलेपणाने बोलायला नको. नाही तर त्यांना खूप त्रास होईल. खासदार विशाल भाजपमध्ये जाणार नाही, असं सतत सांगतात; तेव्हा त्यातला बारकावा समजून घेतला पाहिजे. मराठी बोलीत त्याचा नेमका उलट अर्थ घ्यायचा असतो. आम्ही गमतीने खासदारांना बोलावतो, त्याचा एवढा बाऊ कशाला? त्यांनी २०२९ ला खासदार होणार आहे का, याबद्दल आधी विचार करावा. पिढ्यांचे वैर विसरून दादा-बापू गट एकत्र आले ते आमच्यामुळेच. आमचा पराभव अजितदादांच्या राष्ट्रवादीत फुटीमुळे झाला. आम्ही पुन्हा ताकदीने प्रयत्न करू.'.