Vaibhav Patil: छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यास जागा उपलब्ध करून द्या : ॲड. वैभव पाटील; विटा मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन

Public Appeal in Vita: छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा लोक वर्गणीतून उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्रच्या इतिहासात खूप प्रेरणादायी व धाडसी व्यक्तिमत्व म्हणून छत्रपती संभाजी महाराजांकडे पाहिले जाते. अशा पराक्रमी शूरांचा पुतळा आपल्या सुवर्णनगरीच्या सौंदर्यात भर घालेलच.
Adv. Vaibhav Patil submitting memorandum to Vita municipal authorities for Chhatrapati Sambhaji Maharaj statue.

सकाळ वृत्तसेवा
विटा: येथे गांधी चौकात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी भाजपाचे युवा नेते ॲड. वैभव पाटील यांनी मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

