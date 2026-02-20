पश्चिम महाराष्ट्र

Water Distribution : ‘बंदिस्त पाणी वितरण प्रणाली शेतकऱ्यांच्या मुळावर; परिसरातील शेती आली संकटात; जमिनीत पाणी मुरत नसल्याने जलस्रोत आटले

Groundwater Crisis : ताकारी उपसा योजनेने २५ वर्षे परिसराला सुजलाम-सुफलाम केले. पण यंदा ‘बंदिस्त वितरण प्रणाली’मुळे शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कालव्यांमधून जमिनीत मुरणारे पाणी थांबल्याने भूजल पातळी कोसळली, विहिरी आटल्या आणि शेती संकटात सापडली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वांगी : मागील २५ वर्षांपासून सुरळीत सुरू असलेल्या आणि लाभक्षेत्राला सुजलाम-सुफलाम करणाऱ्या ताकारी उपसा योजनाच्या सिंचनक्षेत्रावर यंदापासून ‘बंदिस्त वितरण प्रणाली’चे सावट दिसू लागले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Sangli
water
Paschim maharashtra
water project
Water Conservation
Water Management

