Water Distribution : ‘बंदिस्त पाणी वितरण प्रणाली शेतकऱ्यांच्या मुळावर; परिसरातील शेती आली संकटात; जमिनीत पाणी मुरत नसल्याने जलस्रोत आटले

वांगी : मागील २५ वर्षांपासून सुरळीत सुरू असलेल्या आणि लाभक्षेत्राला सुजलाम-सुफलाम करणाऱ्या ताकारी उपसा योजनाच्या सिंचनक्षेत्रावर यंदापासून ‘बंदिस्त वितरण प्रणाली’चे सावट दिसू लागले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..आजवर ताकारी योजनेचे पाणी मुख्य कालव्यातून उघड्या पोटकालव्यांद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत होते. हे पोटकालवे काही किलोमीटर लांबीचे व उथळ असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी जमिनीत मुरत असे. .Malvan Water Crisis : धामापूरची ‘लाईफलाईन’ धोक्यात; पर्यटनाचा बहर, पण पाण्याची कसरत; धामापूरवर किती ताण सहन होणार?.त्यामुळे सखल भागांतील विहिरी, बोअरवेल व इतर जलस्रोतांमध्ये पाणीसाठा वाढत होता. ताकारीचे आवर्तन बंद झाल्यानंतरही अनेक दिवस शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत असे आणि शेतीचे नुकसान टळत होते. .परिणामी योजनेवर अतिरिक्त ताण येत नव्हता. मात्र, शासनाच्या नव्या धोरणानुसार या योजनेचे पाणी ‘बंदिस्त वितरण प्रणाली’द्वारे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी या कामाला विरोध केला होता. मात्र, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार यांनी समन्वय साधत वांगी परिसरातील बहुतांश पोटकालवे बंदिस्त केले..Water Shortage : पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीटंचाईच्या फेब्रुवारीतच झळा; ‘टँकर लॉबी’चे राजकारण असल्याचा नागरिकांचा आरोप.याचा परिणाम यंदा पहिल्याच आवर्तनानंतर प्रकर्षाने जाणवू लागला आहे. पाणीपुरवठा थांबताच अवघ्या महिनाभरात भूजल पातळी झपाट्याने खालावली असून, भीषण पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. जित्राबाला पाणी देणेही कठीण बनले असून, शेतकरी धास्तावले आहेत..तज्ज्ञांच्या मते, बंदिस्त वितरण प्रणालीमुळे पाणी जमिनीत मुरणार नसल्याने भविष्यात सिंचनक्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सध्या ताकारी योजनेच्या एकूण ३५ हजार हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी सुमारे २७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. .मात्र, नव्या पद्धतीमुळे हे क्षेत्र कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बागायती शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर शेतकरी व तज्ज्ञ मंडळींकडून शासनाने तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.