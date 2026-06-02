Jaysingpur Heavy Rain : जयसिंगपुरात ढगफुटीसदृश्य पावसाने हाहाकार; घरांमध्ये पाणी, कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर फूटभर पाणी

जयसिंगपूर - शहरात मंगळवारी (ता.दोन) सायंकाळी ढगफुटीसदृश्य पावसाने हाहाकार उडवून दिला. पहिल्याच पावसात शहरातील जवळपास शंभरहून अधिक घरांमध्ये पाऊस आणि गटारींचे पाणी शिरले. शहरातील मार्गांवर पुरसदृश परिस्थिती पहायला मिळाली. अनेक घरांवरील पत्रे उडून गेले तर काही अपार्टमेंटच्या बेसमेंटमध्ये सात ते आठ फूट पाणी साचून राहिल्याने गाड्यांना अक्षरश जलसमाधी मिळाली. शहरातील जवळपास सर्वच प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीचे प्रचंड कोंडी निर्माण झाली..मंगळवारी ढगांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. शहरातील लक्ष्मी रोडचे नव्याने डांबरीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे रस्त्याची उंची वाढली. परिणामी काही लोकांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरल्याने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. गटरीचे दुर्गंधीयुक्त पाणी घरांमध्ये शिरल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पालिका प्रशासन आणि ठेकेदारांनी तातडीने यावरील उपाययोजना राबवून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात पावसाने हुलकावणी दिली होती. मंगळवारी सायंकाळी साडेपाचपासून ढगांच्या कडकडाटसह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून शहरातील वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला..शहरात भुयारी गटारीची कामे सुरू असल्याने शहरातील काही मार्गांवर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले. यामुळे दुचाकी घसरण्याचे प्रकार घडले. दरम्यान लक्ष्मी रोडचे नुकतेच डांबरीकरण करण्यात आले आहे. जुन्या मार्गावर जवळपास दोन ते तीन फूट भरव टाकून रस्त्याचे काम करण्यात आल्याने पश्चिमेकडील घरांमध्ये पाऊस आणि नाल्याचे पाणी शिरल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.नव्याने झालेल्या रस्त्याखाली मोठ्या आकाराच्या पाईप टाकणे गरजेचे होते. लहान आकाराच्या पाईप टाकल्याने हा प्रश्न उद्भवला आहे. लवकरच पावसाला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी मंगळवारच्या पावसाने निर्माण झालेल्या समस्यांवर उपाय काढून नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून उष्मा वाढल्याने नागरिकांची घालमेल सुरू होती..शेतीची कामेदेखील खोळंबली होती. मंगळवारच्या पावसाने शेती मशागतीच्या कामांना वेग येणार आहे.* कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर फूटभर पाणी.* अपार्टमेंटच्या बेसमेंटमध्ये गाड्यांना जलसमाधी.* शहरातील नांदणी मार्गावर अनेक घरांचे पत्रे उडाले.* शिरोळ रोडवर झाड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प.* कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर वाहनाच्या रांगा..रस्त्यांना पुराचे स्वरूपमंगळवारच्या जोरदार पावसाने शिवाय उंच रस्त्यांमुळे शहरातील कोल्हापूर-सांगली महामार्गालगत असणाऱ्या लक्ष्मी रोडवर तसेच लक्ष्मी रोडच्या पश्चिमेकडील जवळपास सात ते आठ मार्गांवर पावसाचे पाणी वाचून राहिल्याने रस्त्यांना पुराचे स्वरूप प्राप्त झाले.शेकडो गाड्या पडल्या बंदशहराच्या खास करून दक्षिणेकडील भागात दोन-तीन फूट पाणी साचल्याने दूचाकी गाड्या बंद पडल्या. तर पुरासारखेच पाणी रस्त्यावर साचल्याने चार चाकी चालकांनी गाड्या रिव्हर्स घेतल्या..पहिल्याच पावसातच ही तऱ्हासात जूनपासून मृग नक्षत्राला सुरूवात होते. त्याआधीच झालेल्या पहिल्या पावसात शहराची अक्षरशः दाणादाण उडाली. मार्गांवर तीन-तीन फूट पाणी साचल्याने शिवाय घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिक भयभीत झाले. रात्री उशिरापर्यंत घरातील पाणी बाहेर काढण्यासाठी नागरिकांची धावपळ सुरू होती. यातच वीज पुरवठा खंडित केल्याने या कामातही अडथळा निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.