Raju Shetty : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काटामारी मान्य केली; मग कारवाई का नाही

कडेगाव (जि. सांगली) - राज्यातील साखर कारखाने काटामारी, रिकव्हरी चोरी करत आहेत. हे आम्ही वारंवार सांगितले. पण सरकारने झोपेचे सोंग घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच पूरग्रस्तांना मदत म्हणून ऊस बिलातून प्रतिटन १५ रुपये कपात करण्याचे वक्तव्य केले होते. मी त्यावर आवाज उठविल्यावर त्यांनीच ‘साखर कारखाने काटामारी करत आहेत’ असे सांगितले..म्हणजे काटामारीचे अस्तित्व मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केले. मग त्यांनी कारवाई का केली नाही? की या काटामारीत मुख्यमंत्र्यांना हिस्सा मिळत नसल्यामुळे त्यांनी हा विषय फक्त बोलून दाखवला काय?' असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.१६ ऑक्टोबर रोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २४ वी ऊस परिषद संपन्न होणार आहे. या परिषदेच्या तयारीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत कडेगाव येथे बैठक संपन्न झाली. यावेळी राजू शेट्टी बोलत होते..राजू शेट्टी म्हणाले,ऊसाला एकरकमी एफ.आर.पी. मिळावी म्हणून आम्ही न्यायालयात लढा दिला. हा लढा केवळ कायदेशीर नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा होता.अखेर हायकोर्टाने आमचा मुद्दा ग्राह्य धरला आणि सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी त्यांचे अपील फेटाळले गेले. म्हणजेच या न्यायालयीन रणभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सरकारला चारी मुंड्या चित केले आहे.'.यावेळी राजू शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांच्या अन्यायकारक तोडणी-वाहतूक कपातीवरही टीका केली. ते म्हणाले, 'कारखाने प्रति टन ८८० ते १००० रुपये तोडणी-वाहतूक कपात करतात. २५ कि.मी. च्या आत दुसरा कारखाना नको म्हणतात, पण बाहेरच्या भागातून ऊस आणतात. त्याचा खर्च मात्र कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या माथी मारतात. हा अन्याय संपवण्यासाठी आम्ही ठामपणे उभे राहू..ते म्हणाले, 'दूरवरून आणलेल्या उसाची रिकव्हरी कमी असते. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्त रिकव्हरी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागतो. आज साखर कारखाने साखरेसोबत इथेनॉलही निर्माण करतात. त्यामुळे साखर उद्योगाला स्थैर्य मिळाले आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही योग्य भाव मिळायलाच हवा ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका आहे. असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले..या बैठकीस स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पोपट मोरे, तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव,ज्येष्ठ नेते युनुस पटेल, डी.एस. देशमुख, संजय तडसरे, अजमुद्दीन मुजावर, सिराज पटेल, आनंदराव डांगे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.