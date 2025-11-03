पश्चिम महाराष्ट्र

Sharad Lad: पदवीधर उमेदवारीचा शब्द स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय : भूमिका क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड

CM Promised Graduates’ Candidature Himself: पलूस येथील कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार,’ असा लाड यांचा परिचय करून दिला होता. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर महायुतीत खळबळ उडाली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भैया माने यांच्या नावाचा आग्रह धरलेला आहे.
सांगली: ‘‘पुणे पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपचा पारंपरिक आहे. ही जागा भाजपच लढवेल आणि ‘शरद लाड, तुम्ही उमेदवार असाल,’ असा शब्द स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला दिला आहे. त्यामुळे महायुतीतील सर्व पक्षांनी वादापेक्षा यश कसे मिळेल, याचा विचार केला पाहिजे,’’ अशी भूमिका क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना मांडली.

