Sharad Lad: पदवीधर उमेदवारीचा शब्द स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी दिलाय : भूमिका क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड

सांगली: ''पुणे पदवीधर मतदारसंघ हा भाजपचा पारंपरिक आहे. ही जागा भाजपच लढवेल आणि 'शरद लाड, तुम्ही उमेदवार असाल,' असा शब्द स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला दिला आहे. त्यामुळे महायुतीतील सर्व पक्षांनी वादापेक्षा यश कसे मिळेल, याचा विचार केला पाहिजे,'' अशी भूमिका क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष शरद लाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना मांडली. पलूस येथील कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार,' असा लाड यांचा परिचय करून दिला होता. त्याबाबतचे वृत्त 'सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर महायुतीत खळबळ उडाली. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भैया माने यांच्या नावाचा आग्रह धरलेला आहे. त्यांनी तो रेटताना लाड यांच्या पराभवाचे गणितच मांडू, असा इशारा दिला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही वक्तव्यावरून सारवासारव करताना 'उमेदवारी जाहीर करण्याचा मला अधिकार नाही,' अशी भूमिका घेतली. परंतु, या गोंधळात भाजपच्या मनात काय चाललं आहे, हे काही लपून राहिले नाही. त्याबाबत शरद लाड यांच्याशी संवाद साधला.ते म्हणाले, ''भैय्या माने किंवा आम्ही महायुतीचे घटक आहोत. उमेदवारी कुणाला मिळाली, तरी काम करायला तयार आहोत. वादविवाद टाळून काम करायला हवे. या प्रश्नात आताच वैयक्तिक वाद कशाला? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे हे निर्णय घेतील. तो सर्वांना मान्य करावा लागला. आमची भूमिका वेगळी नाही.'' ''आता महायुतीच्या जागा वाटपात जागा कुणाला जाते, हे पाहावे लागेल. ही जागा भाजपची असणार आहे, पारंपरिक जागा आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माझ्या प्रवेशाआधी स्पष्ट केले होते. मी उमेदवार असेन, असा शब्दही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मला खात्री आहे, की पुणे पदवीधर मतदार संघातून भाजपच लढेल आणि मी उमेदवार असेन,'' अशी माहिती शरद लाड यांनी सांगितली. ते म्हणाले, ''आजच्या घडीला महायुतीत सर्वांनीच सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. भैय्या माने माझे मित्र, सहकारी आहेत. माझी तिसरी निवडणूक आहे. त्यामुळे मला अंदाज आहे. पाच वर्षे पाचही जिल्ह्यात आमचा संपर्क आहे. मी कामाच्या बळावर उमेदवारी मागणार आहे. संघटनेची ताकद, महायुतीची ताकद मिळाली तर त्यात अडचण वाटत नाही.''