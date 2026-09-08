पश्चिम महाराष्ट्र

Vishwajeet Kadam Helicopter : कार्यकर्ता जपावा तर असा! वेळेअभावी आमदार विश्वजीत कदम थेट हेलिकॉप्टरने वास्तुशांतीला; गावात हेलिकॉप्टर येताच जल्लोष

Vishwajeet Kadam latest news : वेळेअभावी आमदार विश्वजीत कदम यांनी कार्यकर्त्याच्या घराच्या वास्तुशांतीला थेट हेलिकॉप्टरने हजेरी लावली. गावात हेलिकॉप्टर येताच जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.
Vishwajeet Kadam Helicopter sangli Daflapur

Vishwajeet Kadam Helicopter sangli Daflapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Vishwajeet Kadam helicopter visit : (नबीसाहेब मकानदार) : काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम यांनी डफळापूर येथे एका कार्यकर्त्याच्या वास्तुशांती सोहळ्यासाठी थेट हेलिकॉप्टरने हजेरी लावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. वेळेची मर्यादा असतानाही निष्ठावंत कार्यकर्त्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी कदम यांनी हेलिकॉप्टरने डफळापूर गाठले.

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