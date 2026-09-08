Vishwajeet Kadam Helicopter : कार्यकर्ता जपावा तर असा! वेळेअभावी आमदार विश्वजीत कदम थेट हेलिकॉप्टरने वास्तुशांतीला; गावात हेलिकॉप्टर येताच जल्लोष

Vishwajeet Kadam helicopter visit : (नबीसाहेब मकानदार) : काँग्रेस आमदार विश्वजीत कदम यांनी डफळापूर येथे एका कार्यकर्त्याच्या वास्तुशांती सोहळ्यासाठी थेट हेलिकॉप्टरने हजेरी लावल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. वेळेची मर्यादा असतानाही निष्ठावंत कार्यकर्त्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी कदम यांनी हेलिकॉप्टरने डफळापूर गाठले..सकाळी ११ वाजून ५२ मिनिटांच्या सुमारास डफळापूर परिसरात हेलिकॉप्टर दाखल झाले. हेलिकॉप्टरमधून आमदार विश्वजीत कदम खाली उतरले. त्यानंतर ते वाहनाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाबासाहेब बाळू माळी यांच्या नूतन वास्तूच्या वास्तुशांती सोहळ्यासाठी रवाना झाले..बाबासाहेब माळी हे डफळापूर येथील काँग्रेसचे जुने आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी ५ जून २००२ रोजी छोट्या पतसंस्थेची स्थापना केली होती. आज ही संस्था पाच शाखांद्वारे डफळापूर, कवठेमहांकाळ, जतसह परिसरात कार्यरत आहे..Satej Patil Shivaji Patil : गोकुळच्या रणधुमाळीत सतेज पाटील, शिवाजीराव पाटलांच्या घरी; महायुतीत नाराजीचा ‘वेध’ घेतल्याची चर्चा.कार्यकर्त्याच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्यासाठी डॉ. विश्वजीत कदम यांनी वेळेची मर्यादा असतानाही हेलिकॉप्टरने हजेरी लावल्याने त्यांच्या भेटीची डफळापूरसह जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यात चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.