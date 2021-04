कडेगावच्या नगराध्यक्षपदी कॉंग्रेसच्या संगिता राऊत तर उपनगराध्यक्षपदी दिनकर जाधवांची बिनविरोध निवड 

कडेगाव (सांगली) : कडेगाव नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदी काँग्रेसच्या संगिता राऊत तर उपनगराध्यक्षपदी दिनकर जाधव यांची बिनविरोध निवड झाली.निवडीनंतर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी,गुलालाची उधळण व फटक्याची आतषबाजी करून एकच जल्लोष केला. कडेगाव नगरपंचायतीच्या पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारत 17 पैकी 10 जागा जिंकत निर्विवाद विजय मिळवला होता. त्यानंतर नगराध्यक्षपदी काँग्रेसच्या आकांक्षा जाधव यांना तर उपनगराध्यक्षपदी साजिद पाटील यांना संधी मिळाली होती.तर अडीच वर्षांनंतर दुसऱ्या टर्ममध्ये काँग्रेसच्या नीता देसाई यांची नगराध्यक्षपदी तर प्रशांत उर्फ राजू जाधव यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली होती. नगराध्यक्षा नीता देसाई व उपनगराध्यक्ष राजू जाधव यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिल्याने नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष ही दोन्ही पदे रिक्त झाल्याने जिल्हाधिकारी यांनी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता.त्याप्रमाणे नगराध्यक्षपदासाठी संगिता राऊत यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला होता.तर नगरपंचायत कार्यालयात आज पीठासीन अधिकारी तथा प्रांताधिकारी गणेश मरकड यांचे उपस्थितीत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवड पार पडली. हेही वाचा- Covid Impact: घुंगरांचा आवाज थांबला; ढोलकी वर नाचणारी बोटेही स्थिरावली यावेळी नगराध्यक्षपदासाठी संगिता राऊत,उपनगराध्यक्षपदासाठी दिनकर जाधव यांचे प्रत्येकी एकमेव अर्ज आले होते.त्यामुळे संगिता राऊत यांची नगराध्यक्षपदी तर दिनकर जाधव यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली.निवडीनंतर कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण आणि फटक्याची आतषबाजी करीत एकच जल्लोष केला.त्यानंतर नूतन नगराध्यक्षा व उपनगराध्यक्ष यांनी सोनहिरा कारखाना कार्यस्थळावरील डॉ. पतंगराव कदम यांच्या समाधीस्थळी जावून अभिवादन केले. नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडीवेळी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते सुरेश निर्मळ,सोनहिराचे संचालक दीपक भोसले,माजी नगराध्यक्षा नीता देसाई,माजी उपनगराध्यक्ष राजू जाधव,नगरसेवक सागर सूर्यवंशी,श्रीरंग माळी,नगरसेविका,रिजवाना मुल्ला,संगीता जाधव,मुख्याधिकारी कपिल जगताप यांचेसह सर्व नगरसेवक व नगरसेविका उपस्थित होत्या. कडेगावला स्मार्ट सिटी बनवू आमदार मोहनराव कदम,कृषी व सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वाना बरोबर घेवून कोणताही भेदभाव न करता पारदर्शक कारभार केला जाईल.शहरात विविध विकास कामे राबवून चौफेर विकास साधत कडेगावला स्मार्ट सिटी बनवू अशी ग्वाही नूतन नगराध्यक्षा संगिता राऊत व उपनगराध्यक्ष दिनकर जाधव यांनी दिली. संपादन- अर्चना बनगे

