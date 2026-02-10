पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP Elections: काँग्रेसमध्ये विश्वजित हुकमी एक्का; विशाल पाटील, सावंत यांना धक्का; ‘पलूस-कडेगाव’ने राखली लाज, ; जत भुईसपाट तर मिरजेत हाराकिरी

Congress Dominance : सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीने काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणाचा स्पष्ट आरसा दाखवला आहे. पलूस-कडेगावमध्ये आमदार विश्वजित कदम यांनी विरोधकांची एकी मोडीत काढत आपली ताकद सिद्ध केली, तर मिरज आणि जत तालुक्यांत काँग्रेस
Congress leaders celebrate victory

Congress leaders celebrate victory

sakal

अजित झळकेसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या ६१ पैकी ११ जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला. पैकी ८ जागा एकट्या आमदार विश्वजित कदम यांच्या पलूस आणि कडेगाव विधानसभा मतदारसंघांतील आहेत. या दोन्ही तालुक्यांत देशमुख-लाडांच्या एकीला धोबीपछाड देत विश्वजित यांनी आपण हुकमी एक्का आहोत, हे दाखवून दिले.

