Sangli ZP Elections: काँग्रेसमध्ये विश्वजित हुकमी एक्का; विशाल पाटील, सावंत यांना धक्का; ‘पलूस-कडेगाव’ने राखली लाज, ; जत भुईसपाट तर मिरजेत हाराकिरी

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या ६१ पैकी ११ जागांवर काँग्रेसला विजय मिळाला. पैकी ८ जागा एकट्या आमदार विश्वजित कदम यांच्या पलूस आणि कडेगाव विधानसभा मतदारसंघांतील आहेत. या दोन्ही तालुक्यांत देशमुख-लाडांच्या एकीला धोबीपछाड देत विश्वजित यांनी आपण हुकमी एक्का आहोत, हे दाखवून दिले. .मिरज तालुका काँग्रेसमधील वाटणीत तो विशाल पाटील यांच्या वाट्याला आला आहे. या ठिकाणी मात्र हाराकिरीचा सामना करावा लागला. ११ पैकी फक्त २ जागांवर काँग्रेस जिंकू शकली. जतला तर काँग्रेसचा सुपडासाफ झाल्याने माजी आमदार विक्रम सावंत यांना मोठा धक्का बसला..Sangli ZP : भाजपला रोखण्यासाठी पुन्हा चक्रव्यूह; जिल्हा परिषद रणधुमाळीला सुरुवात.नगरपालिका निवडणुकीपासूनच काँग्रेसने दोन्ही राष्ट्रवादी, शिंदेची शिवसेना, ठाकरेंची शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्याशी जुळवून घेत आघाडीचे सूत्र मांडले आहे, जेणेकरून विरोधी मतांची बेरीज होऊन हक्काचे उमेदवार विजयी व्हावेत, हा प्रयत्न दिसला. .त्याला नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीत थोडे यश आले. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला तोच प्रयोग केला गेला. त्याला कडेगाव, पलूस तालुक्यांत विश्वजित यांच्या एकहाती कारभाराने दणदणीत यश मिळाले. दोन्ही पंचायत समित्यांवर काँग्रेसने सत्ता आणली. पारंपरिक विरोधक देशमुख बंधूंची एकी झाली, त्यांना लाडांची उघड ताकद मिळूनदेखील कदमांनी त्यांना ‘व्हाईटवॉश’ दिला, हे महत्त्वाचे..ZP Election Result : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद यश; जिल्हा परिषदेवर सलग चौथ्यांदा बाजी; अजितदादांबद्दल सहानुभूतीची लाट.विशाल पाटील यांना मिरज तालुक्यात दोन जागा जिंकता आल्या असल्या तरी त्यांची कामगिरी निराशाजनक झाली. त्यांनी आमदार सुरेश खाडे यांना अंगावर घेत आक्रमक प्रचार केला होता. घोरपडे गटाचीही काही ठिकाणी साथ मिळाली, मात्र काही ठिकाणी ‘हातचे राखून’ तो गट वागल्याने फटका बसला. .त्यामुळे विशाल यांच्या मिरज पूर्व भागातील त्यांच्या वर्चस्वाला धक्का लागला. मालगाव, आरग, बेडग, भोसे अशा हक्काच्या मतदारसंघांत काँग्रेसला पराभवाला सामोरे जावे लागले. एरंडोलीत काँग्रेस सुसाट असताना ती जागा राष्ट्रवादीला सोडावी लागली. समडोळी मतदारसंघात काँग्रेसने गण राखले, मात्र गट गेले. .तेथे उमेदवार निवडीच्या समीकरणांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. कसबे डिग्रजला जातीय समीकरणांचा उत्तम सांगड घातल्याने काँग्रेसला यश आले. बुधगाव मतदारसंघात काँग्रेसने हुशारीने मांडणी केली आणि जिंकली. मात्र, अन्यत्र विशाल पाटील यांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे, असे स्पष्ट संकेत मतदारांनी दिले. तासगाव तालुक्यात पाहुणे अमित पाटील यांच्यासाठीच्या जुळण्या मात्र विशाल पाटील यांच्या कामी आल्या..जत तालुक्यात विक्रम सावंत यांनी माजी आमदार विलासराव जगताप यांच्याशी जुळवून घेत आघाडी केली होती. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. गोपीचंद पडळकरांचे आक्रमक राजकारण आणि जातीय समीकरणांचा चक्रव्यूह भेदण्यात काँग्रेसला पुन्हा एकदा अपयश आले. जतला लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेलाही काँग्रेस विरोधात जनमताचा कौल गेल्याने तिथे चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे..वाळव्याचा लढाऊ बाणावाळवा तालुक्यातील बोरगाव गटातील जितेंद्र पाटील यांनी काँग्रेसची उमेदवारी घेतली. त्यांच्या पत्नी लढल्या. पराभूत झाल्या. मात्र, पक्षाचे चिन्ह जिवंत ठेवले पाहिजे, ही आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. नगरपालिकेकरिता काँग्रेसने ईश्वरपूरला उमेदवारच दिले नव्हते. ती चूक यावेळी होऊ दिली नाही, इतकीच जमेची बाजू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.