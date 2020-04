पीएसआय कोरोनाबाधिताच्या संपर्कात, पत्नी, मुलांसह नातेवाईक आणले तपासणीला

संगमनेर ः तालुक्यातील एका गावातील रहिवाशी असलेले पोलिस उपनिरीक्षक मुंबईत सेवा बजावताना कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात आल्याने त्यांची तपासणी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात मागील आठवड्यात त्यांची पत्नी व दोन मुलगे संगमनेर तालुक्यातील त्यांच्या मुळ गावी आले होते. ही माहिती समजल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून या कुटूंबाच्या संपर्कात आलेल्या सात नातेवाईकांसह 10 जणांना आज नगरच्या जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठवले आहे.

या बाबत अधिक माहिती अशी, संगमनेर तालुक्याच्या पूर्वेला असलेल्या एका गावातील पोलिस उपनिरीक्षक मुंबईत सेवेत आहेत. कर्तव्यावर असताना ते कोरोना बाधितांच्या संपर्कात आल्याने, त्यांची तपासणी करण्यात आली. हेही वाचा - गाववाल्यांना टेन्शन ः प्रशासनाची नजर चुकवून येणाऱ्यांचे मागील दोन-तीन दिवसांपूर्वी त्यांची पत्नी दोन मुलांसह सासरी आली होती. त्यांचे माहेरही या गावापासून अवघे दोन किलोमिटर असल्याने या मायलेकांनी सासरी व माहेरी प्रवास केल्याचे समजते. त्यांचा प्रवास व मुंबईतील माहिती आरोग्य सेवकांमार्फत आश्वी खुर्दच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात समजली. त्यांनी याबाबत तातडीने तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांना कल्पना दिली. संबंधित अधिकाऱ्याची पत्नी व दोन मुलांसह संपर्कात आलेल्या इतर सात नातेवाईकांना खबरदारी म्हणून जिल्हा रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठवले आहे.

