कोरोनाने केला "त्यांचा' स्वप्नभंग

गोडोली (जि. सातारा) ः वर्षभरातील सर्वच व्यवसायिकांना लग्न सराईत कमाईचे दिवस असतात. या वर्षी मात्र या सगळ्यांवर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पाणी पडले आहे. नियोजित वधू-वरांनाही स्वप्नभंग झालेला दिसतो. लॉकडाऊनमुळे सर्व काही ठप्प झाल्याने बाजारपेठेतील कोट्यावधी रुपयांची उलाढालही थांबली आहे. तुळशीबारस झाली की विवाह होतात. या विवाहाची पुर्वतयारी अगोदरच वर्षापासून सुरू असते. वधू-वर संशोधन, नातेसंबंध पाहणे, मलामुलींची ओळख, आवडी-निवडी, मानपान, सुपारी फोडणे, निमंत्रण देणे, घोडा, वाजंत्री ठरविणे, मुहुर्ताप्रमाणे मंगल कार्यालय व आचारी ठरविणे, वरातीची तयारी व विवाह अशा सगळ्या तयारी दरवर्षी मार्च ते जूनपर्यंत पहायला मिळतात. यंदा विवाहाचा पाच जानेवारीला पहिला, तर सहा जून हा शेवटचा मुहुर्त आहे. स्वतःच्या सोईप्रमाणे प्रत्येक जण काढीव मुहुर्त काढत असतो. या हंगामातील सहा मे सर्वात मोठा मुहुर्त असल्याने, तसेच सुट्ट्या असल्याने अगोदरच सुपारी फोडून (वाडंःनिश्‍चय) घोडा, वाजंत्री, सनई-चौघडा, आचारी, तुतारीवाले, विवाह स्थळ, मानापानाची कपडे, फेटेवाले, ब्युटी पार्लर, फोटोग्राफर, वाहतुकीसाठी वाहने आगाऊ रक्कम देऊन निश्‍चित केली होती. काहींनी लग्नपत्रिकाही छापल्या आहेत. मात्र, गेले दिड महिना कोरोनाने तीव्र रुप धारण केल्याने नियोजित वधू-वरांना विवाह करणे शक्‍य होत नाही. काही वधू-वर परजिल्ह्यात, परराज्यात किंवा परदेशातही अडकले आहेत. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. वधू-वर पिता दुरध्वनीवरून ऐकमेकांना आधार देत असले तरी काही जण पुरते धास्तावले आहेत. सगळ्या बाजारपेठेवर वाईट परिणाम झाला आहे. काहींनी नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याचे ठरविले पण इतर जिल्ह्यात किंवा परदेशात असणाऱ्या वधू-वरांना आणायचे कसे हा प्रश्न आहे. इतर जिल्ह्यातून वधू-वर घरी आणायचे म्हटले तर 14 दिवस विलगीकरणाच्या भितीने कुणीही पुढाकार घेत नाही. सध्या तरी जमावबंदी कधी संपते व कोरोनाची गच्छंती कधी होते याकडे सर्वांचेच डोळे लागले आहेत. म्हणून : दुपारी तीनला पश्चिम महाराष्ट्र हादरलाhttps://www.esakal.com/paschim-maharashtra/satara-corona-virus-infected-patients-more-western-maharashtra-290062

