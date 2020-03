कोरोना व्हायरस ः सव्वाशे वर्षांत प्रथमच गोदड महाराज मंदिर बंद 

कर्जत : अहमदनगर कोरोना व्हायरस पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्या आदेशानुसार शहरासह तालुक्‍यातील सर्व मोठ्या गावांतील व्यवहार आज बंद करण्यात आले. त्यात कर्जतचे ग्रामदैवत गोदड महाराज मंदिर 120 वर्षांनंतर प्रथमच आज दर्शनासाठी बंद करण्यात आले. हेही वाचा - दुबईहून आलेले २२ सराफ तपासणी करून घेईनात शहरासह तालुक्‍यातील मोठ्या गावांतील दुकाने, रसवंतीगृहे, हॉटेल, चहा टपऱ्या, सराफ दुकाने आदी बंद करण्यात आले. याबाबत प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे, पोलिस उपअधीक्षक संजय सातव, तहसीलदार छगन वाघ, पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांनी सर्व दुकाने बंद केली. यामुळे एरवी गर्दीने ओसंडून वाहणारे रस्ते व शहर सुनेसुने वाटत होते. तालुक्‍याचे आराध्य दैवत संत गोदड महाराज मंदिर आणि मांदळी येथील आत्माराम गिरी महाराज मंदिर बंद ठेवण्यात आले आहे. एकादशीच्या निमित्ताने संत गोदड महाराज मंदिरातील कीर्तन व फराळ महाप्रसाद आणि दुसऱ्या दिवशी द्वादशीचे पंचपक्वान्न महापंगत 180 वर्षांनंतर खंडित झाली आहे.



