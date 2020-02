नगर ः चीनसह जगभरात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. दिवसागणिक तो बळींवर बळी घेत आहे. आणि लहान मुलं-ज्येष्ठ त्याच्या हल्ल्यात लवकर बळी पडत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने तर या विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी आणीबाणी जाहीर केली आहे. हदय पिळवटून टाकणाऱ्या घटना चीनमध्ये घडत आहेत. असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल होतो आहे. तो व्हिडिओ पाहून तुमच्याही हदयात चर्रचर्र होईल.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020