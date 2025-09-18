पश्चिम महाराष्ट्र
Pomegranate Producer: 'फूल गळतीपुढे डाळिंब उत्पादकांनी टेकले हात': आटपाडी तालुक्यातील स्थिती; हवामानाचा फटका, उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ
Flower Drop Worries Farmers: सूर्याचे दर्शन दुर्मिळ झाले असून रिमझिम पाऊस, ढगाळ वातावरण आणि वाढलेली आर्द्रता व तापमान यांचा तालुक्यातील सर्वच टप्प्यांतील डाळिंब उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे. अगोदरच तेल्या, पिन, बोर आणि मर रोगामुळे पश्चिम व दक्षिण भागातील डाळिंबाचे क्षेत्र पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आहे.
-नागेश गायकवाड
आटपाडी: अगोदरच तेल्या, पिन बोर आणि मर रोगाने त्रस्त झालेला डाळिंब उत्पादक आता गेल्या काही दिवसांपासूनच्या प्रतिकूल हवामानामुळे हवालदिल झाला आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात हंगाम धरलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी भरमसाठ खर्च करूनही यश मिळत नसल्याने हंगाम अर्ध्यावरच सोडला आहे.