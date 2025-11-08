Shirol election: महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी थेट रिंगणात; दत्तवाड मतदारसंघात बंडखोरीची चिन्हे!

कुरुंदवाड: शिरोळ तालुक्यातील दत्तवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघ खुला महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला असून, महायुती व महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत होणार आहे. तसेच बंडखोरी होऊन येथील लढत रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. .दत्तवाड, घोसरवाड, नवे दानवाड, जुने दानवाड, टाकळी, टाकळीवाडी, राजापूर, खिद्रापूर या गावांचा समावेश असून, दत्तवाड हे मतदारसंघातील मध्यवर्ती व प्रमुख गाव आहे.- अनिल केरिपाळे, कुरुंदवाड.Prakash Abitkar : पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची होम पीचवर लागणार प्रतिष्ठा पणाला.हा मतदारसंघ अनेक वर्षे काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला. एरव्ही जातीपातीचे राजकारण प्रभावी ठरत असताना या मतदारसंघातील जनतेने बंडा माने यांना जातीपातीपलीकडे जाऊन कायम विजयाचा गुलाल लावला आहे. दत्तवाडचा राजकारणात चांगलाच प्रभाव असून, अलीकडे गुरुदत साखर कारखान्याचा प्रभावही वाढत आहे. .येथे मराठा, लिंगायत व जैन समाजाचा अधिक वरचष्मा असून, घोरपडे व शिंदे ही सरकार घराणे प्रत्यक्ष निवडणूक रिंगणात असली, नसली तरी निर्णायक भूमिकेत राहतात. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्वीपासून आहेतच..येथे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, गणपतराव पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांचा चांगला संच आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना वट राखून आहे. भाजपही हळूहळू पाय पसरत वाढत आहे. माने यांना व त्यांच्यानंतर त्यांच्या वारसदाराला मतदारसंघाने पाठबळ दिले. आता राजकारणाने कूस बदलली असून, नवे नेते नेतृत्व उदयास येत आहे..OBC women reservation: सेनापती कापशी गणात ओबीसी महिला आरक्षणामुळे जुन्या दिग्गजांमध्येच पुन्हा शर्यत; प्रमुख नेत्यांकडून उमेदवारी निश्चितीची लगबग.गत निवडणुकीत माने यांनी ८० व्या वर्षी काँग्रेसची खिंड लढवत जिंकली. त्यांना काँग्रेसचे शेलारमामा म्हणत. स्वाभिमानीचे बंडू पाटील व शिवसेनेचे संताजी घोरपडे यांनी कडवी झुंज दिली. मात्र, बहुरंगी लढत माने यांच्या पथ्थ्यावर पडल्याने काँग्रेसला कसेबसे वर्चस्व राखता आले. .मात्र, यंदा लढत सोपी राहिली नाही. महिला खुल्या गटातून काँग्रेसकडून जिल्हा उपाध्यक्ष उदय पाटील हे पत्नी राधा यांच्यासाठी उत्सुक आहेत. भाजपकडून मयूर उद्योग समूहाचे प्रमुख भाजप नेते संजय पाटील यांची स्नुषा मृणालीनीराजे सुशांत पाटील यांच्या उमेदवारीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. ॲड. पाटील सात वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राजकीय इनिंग सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. .मात्र, मतदारसंघ महिलासाठी राखीव झाल्याने आता त्यांनी पत्नी मृणालिनीराजे यांना रिंगणात उतरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या उमेदवारीचा निर्णय भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे. विशेष म्हणजे मृणालिनीराजे नागपूरच्या भोसले घराण्यातील आहेत. .त्यामुळे भाजपकडून त्यांची उमेदवारी पक्की मानली जात आहे. मात्र, त्यांच्या संभाव्य उमेदवारीमुळे मूळ भाजप, शिवाय महायुतीकडील तसेच आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर समर्थक इच्छुक काय करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे..छत्रपती ग्रुपचे प्रमुख प्रमोद पाटील आपल्या भावजय पूजा अविनाश पाटील यांच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील आहेत. सलग दोन वेळा पाटील यांनी लढत देत चांगली मते मिळविली. यंदा पुन्हा ते मैदानात उतरत आहेत. शिंदे गटाबरोबर त्यांचे चांगले संबंध आहेत. .विधानसभेला त्यांनी आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्या बदल्यात ही जागा पदरात पाडून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील. महायुतीतून उमेदवारी न मिळाल्यास मात्र ते वेगळा विचार करू शकतात. सैनिक टाकळीच्या माजी लोकनियुक्त सरपंच हर्षदा विनोद पाटील, माजी उपसभापती हरिश्चंद्र पाटील यांच्या सौभाग्यवती धनश्री पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा तालुकाध्यक्ष विवेक चौगुले यांच्या पत्नी प्रियांका विवेक चौगुले इच्छुक आहेत. श्वेता राजगोंडा पाटील, वर्षाराणी रणजितसिहं पाटील इच्छुक आहेत. .भाजपकडून सुमन सुरेश पाटील, माजी सभापती मिनाज युनूस जमादार इच्छुक आहेत. माधवराव घाटगे, भवानीसिंह घोरपडे, बबन चौगुले आणि विजितसिंह शिंदे यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. .दृष्टिक्षेपात २०१७ ची निवडणूक बाळगोंडा म्हादगोंडा पाटील (स्वाभिमानी) - ५६३८ बंडा आप्पा माने (काँग्रेस) - ६४१६ (विजयी) संताजी मालोजीराव घोरपडे (शिवसेना) - ५८६४ अतुल अण्णाप्पा चौगुले (अपक्ष) - ३३०६ अविनाश सुरेश पाटील (अपक्ष) - ३४५४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.