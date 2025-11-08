पश्चिम महाराष्ट्र

Shirol election: महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी थेट रिंगणात; दत्तवाड मतदारसंघात बंडखोरीची चिन्हे!

Political Clash: दत्तवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघ खुल्या महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यानंतर महायुती व महाविकास आघाडी दोन्ही कडूनच उमेदवार निश्चित करण्यासाठी हालचाल वेगाने सुरू आहे. बंडखोरीची शक्यता असल्याने निवडणूक अधिकच रंगतदार होणार आहे.
Political Clash

Political Clash

सकाळ वृत्तसेवा
कुरुंदवाड: शिरोळ तालुक्यातील दत्तवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघ खुला महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला असून, महायुती व महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत होणार आहे. तसेच बंडखोरी होऊन येथील लढत रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

