साहेब, आमाला खेळायला जायचंय, जाऊ द्या न वं... का म्हणताहेत नगरचे कर्मचारी असं

नगर ः दररोज ताणतणावातून मुक्ती मिळवण्यासाठी बहुतांशी विभागात क्रीडा स्पर्धा, मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. शासकीय तसेच निमशासकीय विभागात हे उपक्रम होत असतात. नगर जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा खेळ बंद करायला निघालीय. कधी क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जातात. तर त्यासाठी निधीच दिला जात नाही तर कधी दिलेल्या निधीला कात्री लावली जाते. त्यामुळे कर्मचारी, खासगीत म्हणतात, साहेब आम्हाला खेळायला जायचंय जाऊ द्या न व... जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी यंदा 14 ते 16 फेब्रुवारीदरम्यान जिल्हास्तरीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा होत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे चेहरे उजळले असले, तरी कार्यक्रमाच्या खर्चात तीन लाखांची कपात केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. जाणून घ्या - हे हँडरायटिंग, छे कसं शक्यय राव... जिल्हा परिषदेतर्फे कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षीच सांस्कृतिक व क्रीडा स्पर्धा होते. मात्र, मागील वर्षी या कार्यक्रमाचा निधी इतरत्र वळविला होता. त्यामुळे क्रीडा स्पर्धांना "ब्रेक' देत फक्त सांस्कृतिक स्पर्धा घेण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शिक्षकांच्या कला, क्रीडा गुणांना वाव न दिल्यास, त्यांच्यातील हे गुण कसे विकसित होणार, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित करीत प्रशासनाच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त केली होती. प्रशासनाने आगामी वर्षात क्रीडा स्पर्धा घेण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार यंदा क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा होणार आहेत. अध्यक्ष करणार उदघाटन

जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या हस्ते 14 फेब्रुवारीला क्रीडा स्पर्धेचे उद्‌घाटन होणार आहे. त्याच दिवशी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. 14 ते 16 फेब्रुवारी या तीन दिवसांत क्रिकेट, फूटबॉल, व्हॉलीबॉल, खो-खो, बुद्धिबळ, बॅडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस आदी स्पर्धा होणार आहेत. सर्व सभापती व सदस्यांसह जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. याच कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेतील गुणवंत कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी दिली.

Web Title: Demand for continuation of sports competition of ahmednagar Zilla Parishad staff