video : हे हँडरायटिंग छे... विश्वास बसणारच नाही म्हणून बघाच...

राहुरी : पाटी-पेन्सिल आल्या हातून केव्हाच निघून गेली त्या ऐवजी आला पेन आणि टॅब. त्यामुळे धुळाक्षरे गिरवावीत ती डिजीटलच. त्याला धुळाक्षरे म्हणावं तरी कसं. इतकं आम्ही टेक्नोसॅव्ही झालोत. त्यामुळे अर्थातच अक्षराशी आपली नाळ तुटली ती तुटलीच. त्यामुळे सही करण्यापुरताच हातात पेन असल्याने सगळा गिचमीड काला झालाय. परंतु सगळंच असं नाही... सोशल मीडियात धुमाकूळ अवघी आठ वर्षाची चिमुरडी... जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत तिसरीत शिक्षण घेणारी मुलगी सुंदर हस्ताक्षर काढतीय. पाहणाऱ्या कोणालाही वाटावं, हे छापील असावं. ती तिचं अक्षर सुबक आहे. आणि झालंही तसंच तिच्या वडिलांनी आपल्या लेकीचं हस्ताक्षर सोशल मीडियात टाकलं. आणि प्रतिक्रिय अर्थातच नकारात्मक आल्या. कारण कोणाचा विश्वासच बसेना. मग त्यांनी दुसरा व्हिडिओ टाकला. तो तुफान व्हायरल झाला. विदेशातूनही प्रतिसाद अवघ्या चोवीस तासात फेसबुकवर पन्नास हजार लाईक्स; दहा हजार शेअर्स; हजारो कॉमेंट्सचा पाऊस पडला. काल (बुधवारी) दिवसभरात तिच्या व्हिडिओला देश-विदेशातील मराठी प्रशासकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले. सात्रळ शाळेची विद्यार्थिनी

श्रेया गोरक्षनाथ सजन (इयत्ता तिसरी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कडू वस्ती, सात्रळ, ता. राहुरी) असे या चिमुरडीचे नाव आहे. काल (मंगळवारी) सकाळी तिच्या वडिलांनी 'मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत.' या फेसबुक पेजवर सुबक वळणदार हस्ताक्षरात लिहिलेला एक वहीचा कागद अपलोड केला. त्यावर "माझ्या तिसरी इयत्तेतील मराठी शाळेत शिकणाऱ्या मुलीचे हस्ताक्षर..." असा उल्लेख केला. त्यावर "आठ वर्षाच्या चिमुरडीचे एवढे सुंदर हस्ताक्षर असूच शकत नाही." अशा काहींनी कॉमेंट्स टाकल्या. दुसऱ्या व्हिडिओनंतर लाईक्सचा धुमाकूळ

काल (मंगळवारी) रात्री साडेनऊ वाजता गोरक्षनाथ सजन यांनी त्यांच्या चिमुरडीचा मराठी सुबक वळणदार हस्ताक्षर लिहितांनाचा व्हिडीओ अपलोड केला. नेटकर्‍यांना पुरावा मिळाला. तसे चकित होऊन, प्रशंसकांनी लाईक्स, शेअर्स व कॉमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडला. अवघा चोवीस तासांत सोशल मीडियात 'श्रेया' वर कौतुकाचा महापूर आला. कॅलिओग्राफीचा सराव 'सकाळ' शी बोलतांना 'श्रेया' चे वडील गोरक्षनाथ सजन म्हणाले, "श्रेया पहिलीत असतांना पासून रोज अर्धा तास घरी लिखाणाचा सराव करून घेत आहे. एक हजारावर पाने भरली आहेत. तिसरीला गेल्यावर कॅलिओग्राफी (कट नीफ) पेन वापरून सराव करून घेतला. त्यासाठी अमित भोरकडे (सोलापूर) यांचे युट्युब वरील व्हिडीओ पाहिले. कॅलिओग्राफी पेन ४५ अंशातून फिरवावा लागतो. या पेनाने लिहितांना बऱ्याचदा कागद कट होतो. सुरूवातीला उभ्या-आडव्या रेषा, वाट्या, तिरकी वेलांटी, विराम चिन्हे यांचा तीन महिने सराव करून घेतला. मुळाक्षरे लिहिण्याचे बारकावे शिकविले. नंतर शब्द व वाक्य लिहायला सांगितले." यांचेही प्रोत्साहन

श्रेयाचे वर्गशिक्षक व मुख्याध्यापक राजेंद्र शिंदे यांनी शाळेत मार्गदर्शन केले. विस्ताराधिकारी छाया दातीर, गटशिक्षणाधिकारी सुलोचना पटारे, सात्रळ केंद्र शाळेच्या मुख्याध्यापिका इंदुमती व्यवहारे यांनी तिला उत्तम हस्ताक्षर काढण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले. असेही सजन यांनी सांगितले.

