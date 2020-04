ती म्हणते, 'आधीच कोरोना मुळे संसाराची वाट लागलीय अन् त्यांना दारू कोठून मिळाली?'

नेर्ले (सांगली) - वेळ सकाळी ९ ची... ती म्हणते," त्यांना दारू कोठून मिळाली? आधीच कोरोना मुळे संसाराची वाट लागलीय ! त्यात दररोज दारू पिऊन नवरा येतोय.घरात मुलांबाळाना खायला काय घालायचं? सगळं बंद असताना त्यांना दारू मिळतेच कशी?'' या प्रश्नाने ती गांगरून गेली आहे.दारू विकणाऱ्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्याचे कधीच बरे होणार नाही. असा शिव्या शाप देत ती भ्रष्ट यंत्रनेचे वाभाडे काढत होती. यावरून लॉक डाऊन मध्ये सुद्धा अवैधरीत्या ६० रुपयांची दारू आता चोरून ३०० रुपयांना मिळत आहे.या मिळणाऱ्या दारूमुळे अनेक महिलांचे संसार उध्वस्त होत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. यांना कोणाचे अभय आहे ? ग्रामीण भागात युवकांना दारू गुटखा मावा यांचे व्यसन आहे.ज्या ठिकाणी मिळेल तेथून दारू, गुटखा मिळवण्याची धडपड व्यसनाधीन युवकांच्या मध्ये सुरू आहे.नेर्ले परिसरातील काही गावात या देशी दारूचे बॉक्स आणून चढ्या दराने व छुप्या पद्धतीने दारू विक्री होत असल्याचे चित्र आहे.कोरोनामुळे आधीच अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. दारू विकून आपले संसार थाटणाऱ्या या दारू विक्रेत्यांना व अवैध धंदे करणाऱ्यांना कोणाचे अभय आहे? असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. ही गावे महामार्गास लागून असल्यामुळे दारू आणि गुटखा विक्री जोमात सुरू आहे. प्रशासन मात्र कोमात गेल्याचे चित्र आहे. तोंडात गुटखा व खिशात देशी दारूच्या बाटल्या दिसत आहेत. याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे. लोकांना घरात बसायला सांगितले जात आहे तर दुसरीकडे दारू आणि गुटखा खुलेआम विकला जातोय. वाचा - आणि आता बाळासाहेब कुत्र्यांना घाबरतात... एका गावात तर दारू विक्री साठी बॉक्स आणले जात आहेत.कोरोनाच्या लढाई बरोबर अवैध धंद्यांचे उच्चाटन होऊ नये याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. तळीरामांना दारू मिळतेय पण दारुड्याच्या घरात मात्र महिलांचे हाल होत आहे. याकडे कोण लक्ष देणार? हा प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे. खुलेआम दारू विक्री करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी होत आहे.एकीकडे कोरोना शी लढा देताना दुसरीकडे अवैध धंदे करणाऱ्यांच्या पाठीशी कोणाचे हात आहेत याची चर्चा मात्र जोरात आहे.

