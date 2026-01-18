पश्चिम महाराष्ट्र

...तरीही भाजप नेत्यांवर आत्मपरीक्षणाची वेळ; विश्वजित, विशाल यांनी काँग्रेस सावरली, राष्ट्रवादीची ‘दादा’गिरी वाढली!

Changing political Equations After Recent Results: भाजपच्या विजयात आत्मपरीक्षणाची गरज; काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीने दिला इशारा
Political Setback for BJP: Congress Stabilises, NCP’s ‘Dada’ Influence Expands

सकाळ वृत्तसेवा
- शेखर जोशी

सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा भाजपची काठावर सत्ता आली. बाहेरून पाहता हा विजय असला, तरी आतून तो आत्मपरीक्षणाची गरज अधोरेखित करणारा आहे. कारण २०१८ च्या तुलनेत यावेळी भाजपची संख्या दोनने कमी झालीय. विशेष म्हणजे, यावेळी काँग्रेसमधून मोठ्या प्रमाणात ‘इनकमिंग’ करूनही ही घसरण झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठिय्या मारून लक्ष घातले. तथापि लोकांची नाराजी, पक्षांतर्गत कुरघोड्यांचा सामना करत त्यांनी भाजपला सत्तेच्या काठावर आणले. याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल.

