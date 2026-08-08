Devbhoomi Jat Name Change Controversy : 'देवभूमी जत' नामांतराला भाजप वगळता सर्वपक्षीय नेत्यांचा तीव्र विरोध! नाव बदलण्याऐवजी तालुक्याचे त्रिभाजन करण्याची जोरदार मागणी

जत : जत तालुक्याचे ‘देवभूमी जत’ असे नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाला भाजप वगळता सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवीत, ‘जतचे नाव बदलण्याऐवजी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले तालुक्याचे त्रिभाजन करा,’ अशी मागणी करण्यात आली (Jat taluka renaming proposal opposition) आहे. या विरोधात ९ ऑगस्ट, क्रांतिदिनी तहसील कार्यालयावर सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली..माजी आमदार विलासराव जगताप, विक्रमसिंह सावंत, मुख्य संयोजक महादेव हिंगमिरे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष महादेव पाटील, शिवसेना ठाकरे गटाचे अमित दुधाळ, रमेश पाटील, बाबासाहेब कोडग, पंचायत समिती सदस्य प्रमोद सावंत, कॉ. हणमंत कोळी, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण बिज्जरगी, युवराज निकम, नीलेश बामणे, संतोष भोसले, विजय चव्हाण, विजय बागेळी, रासपचे बंडू डोंबाळे, अकिल नागारजी, माकपचे समीर नदाफ, दीपक बुरटे आदींसह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..‘जतचा शेकडो वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा आणि ओळख पुसण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. नामांतराऐवजी राज्यातील सर्वाधिक विस्तार असलेल्या जत तालुक्याचे त्रिभाजन करून जनतेला प्रशासन सुलभ करावे,’ अशी भूमिका नेत्यांनी मांडली..Meidev Raja Solapur History : सोलापुरातील 'तीर्थ'मध्ये आढळला 14 व्या शतकातील दुर्मिळ शिलालेख; 'मेईदेव' राजाचा इतिहास प्रथमच समोर, शिलालेखावर काय लिहिलंय?.नेत्यांनी सांगितले, ‘विधानसभा निवडणुकीत विकासाची आश्वासने देऊन निवडून आलेल्या आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दुष्काळ, पाणी, रस्ते, तालुक्याचे त्रिभाजन अशा प्रलंबित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ‘देवभूमी जत’ नामांतराचा मुद्दा पुढे आणला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.’.जगताप म्हणाले, ‘‘जतच्या जनतेने कधीही नामांतराची मागणी केलेली नाही. नाव बदलण्यापेक्षा विकासकामांना प्राधान्य द्यावे. नामांतराची एवढीच इच्छा असेल तर स्वतःच्या मूळ गावाचे नाव बदलावे. तालुक्याचा विकास आणि त्रिभाजनाचा प्रश्न सोडविणे अधिक महत्त्वाचे आहे.’’.माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत म्हणाले, ‘‘जत हा आमचा स्वाभिमान आहे. या नावाला धक्का लागेल, असे कोणतेही पाऊल खपवून घेणार नाही. दुष्काळ, त्रिभाजन आणि इतर विकासकामे प्रलंबित असताना केवळ राजकीय हेतूने नामांतराचा विषय पुढे आणला जात आहे. या विरोधात प्रत्येक नागरिकाने क्रांतिदिनाच्या मोर्चात सहभागी व्हावे.’’.Bhira Hydroelectric Project : मुंबईच्या पाणीप्रश्नावर मोठा तोडगा! कोयना नव्हे, आता 'मुळशी'तून पश्चिमेकडे पाणी वळवण्याची मागणी; भिरा प्रकल्पातील 300 मेगावॉटमुळे होणार फायदा?.मुख्य संयोजक महादेव हिंगमिरे यांनी यादवकाल, आदिलशाही, इंग्रजांचा काळ गेला, पण जतचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न कुणी केला नाही. इतिहास पुसण्याचा हा प्रयत्न जनतेच्या ताकदीने हाणून पाडू, असा इशारा दिला. नामांतराविरोधात रस्त्यावर, तसेच न्यायालयातही लढा देण्याची भूमिका सुजय शिंदे यांनी स्पष्ट केली. ‘‘नामांतरापेक्षा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे. जतच्या अस्मितेशी कुणीही खेळ करू नये,’’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विवेक कोकरे यांनी सांगितले. ‘‘ओळख नावात नसून कामातून निर्माण होते. जतच्या विकासासाठी ठोस धोरणे राबवावीत,’’ असे आवाहन रासपचे विक्रम ढोणे यांनी केले..क्रांतिदिनी आंदोलन, सहभागाचे आवाहन‘जत’ या ऐतिहासिक नावाच्या संरक्षणासाठी रविवारी (ता. ९) ऑगस्ट क्रांतिदिनी तहसील कार्यालयावर निघणाऱ्या सर्वपक्षीय मोर्चात तालुक्यातील सर्व नागरिक, युवक आणि भूमिपुत्रांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पत्रकार परिषदेत करण्यात आले. ‘जत ही केवळ ओळख नसून तालुक्याचा स्वाभिमान आणि ऐतिहासिक अस्मिता आहे. त्यामुळे नाव बदलण्याऐवजी विकास आणि तालुक्याच्या त्रिभाजनाचा प्रश्न मार्गी लावावा,’ अशी एकमुखी भूमिका मांडण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.