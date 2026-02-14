Chandoli Dam : ‘वारणा उद्भव’वर प्रश्नचिन्ह; नैसर्गिक उताराने चांदोलीचे पाणी सांगलीत आणण्याचा ठोस प्रस्ताव

सांगली : सुमारे वीस वर्षांपूर्वी सांगलीचे तत्कालीन आमदार मदन पाटील यांनी वारणा उद्भव योजनेचा प्रस्ताव मांडला. शेरीनाल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी शोधलेला तो रामबाण उपाय होता. आता दोन दशकांनंतर कृष्णा-वारणेची स्थिती काय? आजूबाजूच्या शहरांनी काय केलेय? एकीकडे शेरीनाला योजनेवर शंभर कोटींच्या खर्चाच्या योजना आखायच्या..त्याचवेळी पुन्हा ‘वारणा उद्भव’चा प्रस्ताव पुढे रेटायचा. वारणा नदीत दरवर्षी प्रदूषणामुळे मरणारे मासे राजकारणी, अधिकाऱ्यांना दिसत नाहीत. म्हैसाळला बांधल्या जाणाऱ्या बॅरेजमुळे तुंबणाऱ्या पाण्याची सांगली-समडोळीपर्यंत येणारी फूग दिसत नाही..Malvan Water Crisis : धामापूरची ‘लाईफलाईन’ धोक्यात; पर्यटनाचा बहर, पण पाण्याची कसरत; धामापूरवर किती ताण सहन होणार?.भल्यामोठ्या योजनांची टक्केवारी दिसते. मात्र त्याचा लोकांसाठी उपयोग दिसत नाही. थोडी वेगळी दृष्टी दाखवली, तर सांगलीसह शिराळा, ईश्वरपूर, आष्टा या शहरांतील पुढच्या कैक पिढ्यांच्या आरोग्याची काळजी शक्य आहे. त्यासाठी थेट चांदोली धरणातून बंदिस्त वितरिकेने पाणी घ्यायला हवं. जे कोल्हापूरला जमते; ते आपल्याला का नाही?.सांगली, आष्टा, ईश्वरपूर आणि शिराळा या शहरांतील सुमारे सात लाख लोकसंख्येला थेट चांदोली धरणातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी २०१२ मध्ये पहिल्यांदा मांडला..Kolhapur Lake : जुन्या शहराभोवती, व्यवस्था शेतीसाठी; शेतीला पाणी देण्याची पद्धती अनेक शतकाच्या आधीपासूनच अस्तित्वात.चांदोली धरणातून भूमिगत पाइपलाइनद्वारे पाणी नैसर्गिक उताराने सांगलीपर्यंत शहरांना देता येईल. थेट धरणातून शंभर टक्के शुद्ध, विनाप्रक्रिया हे पाणी पिण्यासाठी दिले जाऊ शकते. कृष्णा-वारणा नद्यांच्या प्रदूषणावरील उपाययोजनांचे अपयश पाहता आपल्याला आता त्या दिशेने जायला हवे..सूत्र काय?चांदोली धरणातील पाणी पातळीची शिखर उंची ६३२ मीटर, तर तळाची उंची (तलांक) ५८८ मीटर आहे. सांगलीत आयर्विन पुलाजवळची उंची ५१९ मीटर आहे. चांदोली धरणापेक्षा आयर्विन पुलाची उंची ६९ मीटरने (२३२ फूट) कमी आहे. चांदोली ते सांगली अंतर ९० किलोमीटर आहे; म्हणजेच एका किलोमीटरला २.९८ फूट इतक्या नैसर्गिक उताराने हे पाणी सांगलीसह अन्य तिन्ही शहरांना मिळेल..पुरेसा पाणीसाठावारणा धरणाची पाणी साठवण क्षमता ३४.४० टीएमसी असून, त्यातला वापरयोग्य साठा २७.५२ टीएमसी आहे. मृत जलसाठा ६.८८ टीएमसी आहे. महापालिकेच्या साडेपाच लाख लोकसंख्येसाठी वर्षभरात ३ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. .आष्टा ४८ हजार, ईश्वरपूर ८५ हजार आणि शिराळा २२ हजार अशा एकूण १.५५ लाख लोकसंख्येसाठी पिण्याच्या पाण्याची वार्षिक गरज दीड टीएमसी असेल. ही गरज मृत जलसाठ्यातूनही पूर्ण होऊ शकते. वारणा डावा कालवा रद्द झाल्याने सांगलीसाठीच्या पाण्यासाठी आजही धरणात शिल्लक आहे..फायदे काय?कृष्णा-वारणेचे पाणी प्रदूषित झाल्याने या योजनेची गरजथेट धरणातून शंभर टक्के खात्रीचे शुद्ध पाणी मिळणारचार शहरांचा पाणी शुद्धीकरणावरील कोट्यवधींचा खर्च वाचणारकेवळ महापालिकेचा वार्षिक १० कोटींचा खर्च वाचेलशुद्ध पाण्यामुळे सुमारे ६ लाख लोकसंख्येला आरोग्याची हमी योजनेची गरज काय?.पाणलोट क्षेत्रातील उद्योगांमुळे नद्यांच्या प्रदूषणाची गंभीर समस्या असून जिल्ह्यात दरवर्षी १.८८ लाख टन रासायनिक खतांचा खप आहे. त्यातील बहुतांश खप कृष्णा-वारणा पाणलोट क्षेत्रात होतो. त्यामुळे ही सर्व रसायने पुन्हा भूजलाद्वारे नद्यांच्या पात्रात मिसळत असतात. त्यामुळे शुद्ध पाण्यासाठी थेट धरणातून पाणी उचलणे, हाच खात्रीचा पर्याय ठरतो..‘ताकारी’, ‘म्हैसाळ’, ‘टेंभू’सारख्या महाकाय सिंचन योजना सांगली जिल्ह्यात राबवण्यात आल्या आहेत. त्या तुलनेत या योजनेसाठी लागणारा निधी आणि अंतर नगण्य आहे. २०१२ मध्ये केलेल्या प्राथमिक प्रस्तावात ३०० कोटींचा अंदाजित खर्च होता. सध्या हा आकडा ६०० ते ७०० कोटींपर्यंत जाईल. बंदिस्त पाइपलाइनमुळे पाणी १०० टक्के वापरात येईल.- प्रभाकर केंगार, निवृत्त अधिकारी.जलसंपदा विभाग राज्यात पुणे शहराला खडकवासला धरणातून, मुंबईला वैतरणा व इतर धरणांतून पाणीपुरवठा होतो. कोल्हापूरसाठी काळम्मावाडी धरणाचा प्रस्ताव आहे. चांदोली धरणाचे पाणलोट क्षेत्र १०३ चौरस किलोमीटर असून ते निर्जन क्षेत्र असल्याने पाणी नैसर्गिकरीत्या शुद्ध आहे. जेव्हा केव्हा सांगलीसाठी पाणी योजना राबवायचीच असेल, तर थेट चांदोलीचा प्रस्तावच राबवा. तो पिढ्यांच्या आरोग्याचे भले करणारा असेल.- इंजि. एस. के. रांजणे, सामाजिक कार्यकर्ते .वारणा उद्भव योजना दोन दशकांपूर्वीची. नद्यांचे प्रदूषण वाढतच राहिलेय. सुधारित शेरीनाला योजना राबवत असाल तर स्वागतच आहे. मग वारणा उद्भव योजना कशासाठी? म्हैसाळ बॅराजच्या फुगीचा विचार प्रशासनाने केला आहे का? कोट्यवधींचा निधी पाण्यासारखा खर्च करताना विचार करा. तीस वर्षांपूर्वीची धुळगाव योजना अद्याप पूर्ण करता येत नाही. आयुक्तांनी दूरगामी विचार करावा.- सर्जेराव पाटील, कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.