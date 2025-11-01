Pune Graduates Constituency : पुणे पदवीधर मतदारसंघात महायुतीतच मतभेद; भाजपकडून शरद लाड उमेदवार, अधिकृत घोषणा दिल्लीतून

BJP Candidate Pune Constituency : विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार शरद लाड हेच असतील, अशी अनौपचारिक घोषणा आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. पलूस येथे आयोजित भाजप संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते. शरद लाड यांनी गेल्या महिन्यात भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांचे वडील आमदार अरुण लाड हे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतून पुणे पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आले होते. आजही ते त्याच पक्षात आहेत..पुढील निवडणूक या मतदारसंघातून शरद लाड लढवणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी भाजपची निवड केली आहे. त्या अटीवरच त्यांचा पक्ष प्रवेश झाला होता आणि त्यात चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता, मात्र महायुतीत ही जागा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून मागितली जाणार, अशी चर्चा होती. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काही नावांची चर्चादेखील घडवून आणली आहे. अशा वेळी चंद्रकांत पाटील यांनी महायुतीत धक्कातंत्राचा वापर करत आज शरद लाड यांच्या उमेदवारीबाबत जाहीर भाष्य केले..Sangli Theft Cases : सांगलीत मंगळसूत्र चोरांची संख्या वाढली, भर बाजारात चोरांनी दिलं पोलिसांना आव्हान.भाषणाची सुरुवात करताना चंद्रकात पाटील यांनी शरद लाड यांचे नाव घेण्याआधी पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार, असा परिचय करून दिला. त्याला पुष्टी देताना ते म्हणाले, ‘मी ताकाला जाऊन भांडे लपवणारा नाही. शरद लाड पदवीधरसाठी मतदार नोंदणी करत आहेत, कारण ते भाजपचे या मतदारसंघाचे पुढचे उमेदवार आहेत. त्याची अधिकृत घोषणा दिल्लीतून यथावकाश होईल, मात्र मी त्यांचे नाव आताच सांगून टाकतो.’ त्यांच्या या विधानावर पलूसकरांनी टाळ्या वाजवत स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.