Sangli News : जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रलंबित प्रस्तावांवर पालकमंत्र्यांचा दमदार आदेश; ८ डिसेंबरपूर्वी सर्व मान्यता पूर्ण करण्याचे निर्देश

District Annual Plan Submissions : विभागांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी अनिवार्य ऑनलाइन युनिक आयडी क्रमांक मिळवणे आवश्यक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ‘‘जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असणाऱ्या विभागांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव दोनच दिवसांत (८ डिसेंबरपूर्वी) सादर करावेत.

