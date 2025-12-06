Sangli News : जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रलंबित प्रस्तावांवर पालकमंत्र्यांचा दमदार आदेश; ८ डिसेंबरपूर्वी सर्व मान्यता पूर्ण करण्याचे निर्देश

सांगली : ‘‘जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असणाऱ्या विभागांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रस्ताव दोनच दिवसांत (८ डिसेंबरपूर्वी) सादर करावेत. .सर्व प्रशासकीय मान्यता वेळेत होतील, याची दक्षता घ्यावी. राज्य स्तरावरील प्रलंबित मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा,’’ असे आदेश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले..Sangli News : मजूर टंचाईत जुगाड नवकल्पना! दोन भावांनी लोडर यंत्रातून १५ दिवसांत ३०० टन ऊस गाळपाला.राज्यस्तरीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद प्रशासनाकडील कामांच्या योजनानिहाय आढावा बैठक झाली. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण बाळासाहेब कामत, विशेष कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब यादव उपस्थित होते..ज्या कामांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत, त्या कामांची आदर्श आचारसंहितेचे पालन करून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना दिली. ते म्हणाले, ‘‘जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांच्या कामांकरिता प्रत्येक विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ऑनलाइन युनिक आय डी क्रमांक मिळवावा लागणार आहे. यादृष्टीने तत्काळ योग्य ती कार्यवाही तातडीने करावी.’’.Sangli News : ओल्या कचऱ्यापासून रोज ऊर्जा आणि सेंद्रिय खत सांगली मनपाच्या बायोमिथेनेशन प्रकल्पाची शाश्वत झेप.ते म्हणाले, ‘‘जनसुविधा व नागरी सुविधा या योजनेंतर्गत प्राधान्यक्रमानुसार पुढील पाच वर्षांकरिता गावनिहाय आराखडा पुढील १५ दिवसांत सादर करावा. जिल्हा वार्षिक योजनेतील मंजूर नियत व्ययापैकी किमान २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखड्यांतर्गत वार्षिक कृती आराखड्यात निश्चित केलेली क्षेत्रे, उपक्षेत्रे संबंधित बाबीकरिता वापरावीत.’’.शिक्षण विभागावर नाराजीजिल्हा परिषद यंत्रणांचा आढावा घेताना प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्याबद्दल पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठकीत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मान्यतांची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत ९ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राथमिक व शिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.