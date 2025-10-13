Sangli News : ‘पावती करायची नाय...’ ही एक ‘रील’ पडली महागात

सांगली - बेदरकार वाहनचालकांवर पोलिस कारवाई करतात. मात्र, एका उसळत्या रक्ताने भलतेच ‘रील’ तयार केले. बेदरकार वाहनचालवत ‘पावती करायची नाय...’ हा ‘रील’ ‘व्हायरल’ केला. नेटीझन्सच्या अक्षरशः उड्या पडला. मात्र, वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी या नेटकऱ्याची चांगलीच जिरवली. त्याच्यावर कारवाईचा बडगा उगारत ‘कायद्यात राहाल, तर फायद्यात राहाल’ची ‘रील’ ‘व्हायरल’ केली आणि या नेटकऱ्यास नमवले..घडलं असं - सध्या समाज माध्यमांवर कोणती ‘रील’ धुमाकूळ घालेल सांगता येत नाही. कोणी खाण्याची स्पर्धा लावते, तर कोणी गमतीदार ‘रील्स’ बनवून ‘मिलेनियर’ बनतोय. याच नादात एका नेटकऱ्याने दुचाकीवर स्टंटबाजी करण्याचा प्रताप केला आणि थेट पोलिसांनाच आव्हान दिले..गप्प बसणारे आमचे ‘सांगली पोलिस’ कसे? त्यांनी या नेटकऱ्याला हिसका दाखवायचे ठरवले. तेवढ्यात ही बाबत पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्या कानावर गेली. यावर, अधीक्षक संतापले. त्यांनी ‘सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल’ला फर्मान सोडले. त्यांनी ‘त्या’ नेटकऱ्याचा शोध सुरू केला. त्याच्या आयडीसह इत्यंभूत माहिती काढली. ती वाहतूक शाखेचे निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी यांना दिली..तोवर श्री. कुलकर्णी यांच्या पथकाने त्या नेटकऱ्यास पकडून वाहतूक शाखेत आणले. मग, सांगली पोलिसांनी कायद्याची बाराखडी सुरू केली. तो नेटकरी गडबडला अन् माफी मागू लागला. आमचे पोलिसदादा यावेळी भावनिक झाले नाहीत, बरं का! त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारी कडक कारवाई केली. त्या नेटकऱ्याचा व्हिडिओ केला, त्याने माफी मागितली..‘कोणीही अशी स्टंटबाजी करू नये,’ असे आवाहनही त्या नेटकऱ्याने समाजमाध्यमांवर केले. ‘कायद्यात राहाल, तर फायद्यात राहाल’ ही पोलिसांनी सोशल मीडियावरील ‘रील्स’ना थोपवण्यासाठी उघडलेली मोहीम अखेर फत्ते झाली. त्या नेटकऱ्याला दणका दिला. पण, नेटीझन्सहो पोलिस अधीक्षक घुगे यावर व्यक्तिशः बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. काही उलटसुलट कराल, तर जेलची हवा द्यायलाही, ते कमी करणार नाहीत. नेटीझन्सहो सावधान...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.