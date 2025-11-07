पश्चिम महाराष्ट्र

River Pollution: दूधगंगा नदीत रसायनमिश्रित पाण्याने माजला हाहाकार; शेकडो मासे मृत, नागरिकांच्या आरोग्यावर संकट!

Fish dead in Dudhganga: रसायनमिश्रित पाणी सोडल्याने दूधगंगा नदीचे पाणी काळसर झाले; नदीत तरंगणारे मृत मासे आणि दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त.
Fish dead in Dudhganga

Fish dead in Dudhganga

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कागल: शहरालगतून वाहणाऱ्या दूधगंगा नदीत अज्ञात स्रोतांमधून रसायनमिश्रित दूषित पाणी सोडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे नदीतील पाण्याची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात बिघडली असून, नदीपात्रातील मोठ्या प्रमाणातील मासे मृतावस्थेत पाण्यावर तरंगताना आढळून आले आहेत.

Loading content, please wait...
water
pollution
River
dead fish
Bad Smell
chemicals
Water Mix chemical
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com