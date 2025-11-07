River Pollution: दूधगंगा नदीत रसायनमिश्रित पाण्याने माजला हाहाकार; शेकडो मासे मृत, नागरिकांच्या आरोग्यावर संकट!

कागल: शहरालगतून वाहणाऱ्या दूधगंगा नदीत अज्ञात स्रोतांमधून रसायनमिश्रित दूषित पाणी सोडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे नदीतील पाण्याची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात बिघडली असून, नदीपात्रातील मोठ्या प्रमाणातील मासे मृतावस्थेत पाण्यावर तरंगताना आढळून आले आहेत..नदीचे पाणी काळसर झाले असून, परिसरात उग्र वास पसरला आहे. या घटनेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज सकाळी स्थानिक पर्यावरणप्रेमी व तरुणांना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे दिसून आले. .Dhule News : पांझरा नदीपात्रात बिनदिक्कत रेतीची चोरी! न्याहळोद परिसरात दिवसाढवळ्या १२-१३ वाहनांद्वारे अवैध वाहतूक.त्यानंतर त्यांनी नदी परिसरात जाऊन पाहणी केली. यावेळी पाण्यावर तरंगणारे व तडफडणारे मासे मोठ्या प्रमाणात आढळून आले. काही नागरिकांकडून हे मासे जमा करण्याचा प्रकारही घडला. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी मृत मासे बाहेर काढून परिसर स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नदीतील प्रदूषणाचे मूळ कारण कायम राहिले..दूधगंगा नदी ही परिसरातील अनेक गावांसाठी पिण्याचे व शेतीसाठीचे मुख्य जलस्रोत आहे. अशा परिस्थितीत रसायनमिश्रित पाणी नदीत सोडल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला असून, दूषित पाणी वापरल्याने त्वचारोग, पचनसंस्थेचे त्रास, पाण्यातून पसरणारे आजार यांचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता डॉक्टर व पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. .Beed News: स्मशानभूमीला जाण्यासाठी नदीपात्रातून रस्ता; बीड जिल्ह्यातील आर्वीत अंत्ययात्रा नेताना अडचण.पर्यावरणप्रेमी सागर शिंदे म्हणाले, ‘दूधगंगा नदीत रसायनमिश्रित पाणी सोडण्याचा प्रकार गंभीर आहे. नदीतील जीवसृष्टी नष्ट होण्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. प्रशासनाने तातडीने तपास करून यामागील जबाबदार घटकांवर कडक कारवाई करावी.’ दरम्यान, नागरिकांनीही प्रशासनाकडे तातडीने कारवाई करण्याची तसेच नदीतील पाण्याचे नमुने घेत प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.