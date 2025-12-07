पश्चिम महाराष्ट्र

MLA Jayant Patil: डॉ. आंबेडकरांमुळे उपेक्षित समाजाला जगण्याचा अधिकार: आमदार जयंत पाटील; ईश्वरपूर येथे डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्यास अभिवादन

Jayant Patil’s full speech on Dr. Ambedkar at Ishwarpuri: समाजात समानता, न्याय आणि मानवी हक्क या मूल्यांची पायाभरणी बाबासाहेबांनी केली असल्याचे सांगताना पाटील यांनी त्यांच्या कार्याचा पुन्हा एकदा गौरव केला. “आज आपण जे लोकशाहीच्या छायेखाली स्वाभिमानाने उभे आहोत, त्याचे श्रेय संपूर्णपणे संविधान निर्मात्यांना जाते,” असे त्यांनी नमूद केले.
Dr. Ambedkar’s Ideals Show the Path of Equality: MLA Jayant Patil Offers Floral Tribute

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ईश्वरपूर : ‘‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील कोट्यवधी दलित, शोषित आणि उपेक्षित समाजाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देत आधुनिक भारताची पायाभरणी केली,’’ असे गौरवोद्‌गार आमदार जयंत पाटील यांनी काढले.

