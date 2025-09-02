पश्चिम महाराष्ट्र

ST Bus Crashes : बस चालवत पाणी पीत होता, ताबा सुटला अन् एसटी थेट झाडावर आदळली 25 प्रवासी जखमी

Bus Accident : बसमधील प्रवासी घाबरून गेले होते. अपघातानंतर बस एका बाजूला कलली होती. समोरील झाडाला धडक झाल्यामुळे बस पूर्णपणे उलटली नाही आणि मोठा अनर्थ टळला.
ST Bus Crashes
ST Bus Crashesesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Sangli Bus Accident : चालू बसमध्ये पाणी पित असताना एसटी चालकाचा ताबा सुटल्याने आज दुपारी वाघवाडीजवळ मोठा अपघात झाला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अंदाजे २० ते २५ प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला.

Loading content, please wait...
Sangli
accident
accident news
bus accident
accident case
accident news today
police Sangli
Bus accident in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com