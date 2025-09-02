ST Bus Crashes : बस चालवत पाणी पीत होता, ताबा सुटला अन् एसटी थेट झाडावर आदळली 25 प्रवासी जखमी

Sangli Bus Accident : चालू बसमध्ये पाणी पित असताना एसटी चालकाचा ताबा सुटल्याने आज दुपारी वाघवाडीजवळ मोठा अपघात झाला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अंदाजे २० ते २५ प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला..इस्लामपूर आगाराची कोडोलीमार्गे जाणारी बस (एमएच ०७, सी ९१८५) आज दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास वाघवाडीजवळील एन. डी. पाटील शुगर कारखान्याच्या परिसरातून जात असताना चालक हणमंत यशवंत घोरपडे (वय ५३, बहादूरवाडी, ता. वाळवा) हा गाडीतच पाणी पित होता. त्याचवेळी बस भरधाव असल्याने त्याचा बसवरील ताबा सुटला आणि बस रस्त्याच्या कडेला जाऊन एका झाडावर आदळली..बसमधील प्रवासी घाबरून गेले होते. अपघातानंतर बस एका बाजूला कलली होती. समोरील झाडाला धडक झाल्यामुळे बस पूर्णपणे उलटली नाही आणि मोठा अनर्थ टळला. मात्र, दरवाजा खाली गेल्यामुळे प्रवाशांना बाहेर पडण्यात अडचणी आल्या. रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांनी खिडक्या फोडून प्रवाशांना बाहेर काढले.या दुर्घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक संजय हारुगडे व त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. किरकोळ जखमींना उपचारासाठी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. बसचे पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले असून, अंदाजे एक लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी प्रवासी रेणुका तुषार नलवडे (वय २४, रा. वाडे, ता. व जि. सातारा) यांनी इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, चालक हणमंत घोरपडे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Pune Road Accident : पुण्यात भीषण अपघात; सिमेंट मिक्सर ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू; अंगावरून चाक गेलं अन्....अपघातातील जखमीची नावे...हर्षवर्धन सुरेश कांबळे (वय ९), रोहिणी हर्षवर्षन कांबळे (२४, दोघे अंबप, ता. हातकणंगले), लकव्वा बसाप्पा पुजारी (५०, लाडेगाव), बबन शंकर खांबे (७०, जक्राईवाडी), अंजली गणपती जाधव (७०, शिगाव), दस्तगीर गुलाब तांबोळी (७८), अधिकराव रामचंद्र जगदाळे (५५, चिकुर्डे), प्रियांका शशिकांत कांबळे (२२, अमृतनगर), आसमा समीर शेख (२०, इस्लामपूर), जोया समीर शेख (१४, इस्लामपूर). शालन सुभाष माने (५६) सुनंदा महादेव मस्के (६०, दोघी, नेर्ले), मीनाक्षी संभाजी सव्वाशे (३८, इस्लामपूर), संपदा धनंजय गुरव (४३, करंजवडे) यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत....यांची मदतजमुद्रा विद्यानिकेतन या निवासी शाळेतील मेजर बाजीराव पाटील, वेदांत यादव, राहुल तासगावकर, रणजित दुपटे, वेदांत जाधव, सार्थक शिंदे, पार्थ देसाई, आशितोष डांगे, मयुरेश घनवट, विश्वराज माने, आर्यवीर जाधव असे अनेक विद्यार्थी मदतीसाठी धावत आले. मोठा आवाज झाल्याने सर्वजण धावत गेले. संकटकालीन दरवाजातून जखमींना लगेच बाहेर काढून शाळेतील उपचारपेटी वापरून लगेच प्राथमिक उपचार सुरू केले. प्यायला पाणी बसण्यासाठी आसनाची व्यवस्था केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.