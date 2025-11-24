पश्चिम महाराष्ट्र

E20 Petrol Issues : 'E-20' पेट्रोलमुळे वाहनांचे वाटोळे? इंजिनमध्ये बिघाड, पिकअप-मायलेजही धोक्यात, वाहनधारक त्रस्त

What is E20 Petrol and How is It Produced? : ई-२० पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉलचे मिश्रण आहे. मात्र, वाहनधारकांकडून इंजिन बिघाड, मायलेज व पिकअप कमी होण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
E20 Petrol Ethanol Petrol Issues : देशभरात इंधन मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून ‘ई-२०’ पेट्रोलचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून याबाबत वाहनधारकांच्या विविध तक्रारी येत आहेत. इंजिनमध्ये बिघाड, पिकअप-मायलेज घटणे या प्रामुख्याने तक्रारी आहेत. दुचाकी, तसेच जुन्या मॉडेलच्या पेट्रोल वाहनांत हे बिघाड अधिक दिसत आहेत. याविषयीचे तथ्य काय?

