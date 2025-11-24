E20 Petrol Issues : 'E-20' पेट्रोलमुळे वाहनांचे वाटोळे? इंजिनमध्ये बिघाड, पिकअप-मायलेजही धोक्यात, वाहनधारक त्रस्त

-शरद जाधवE20 Petrol Ethanol Petrol Issues : देशभरात इंधन मिश्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून ‘ई-२०’ पेट्रोलचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून याबाबत वाहनधारकांच्या विविध तक्रारी येत आहेत. इंजिनमध्ये बिघाड, पिकअप-मायलेज घटणे या प्रामुख्याने तक्रारी आहेत. दुचाकी, तसेच जुन्या मॉडेलच्या पेट्रोल वाहनांत हे बिघाड अधिक दिसत आहेत. याविषयीचे तथ्य काय?.'ई-२०' पेट्रोल म्हणजे काय?ऊस, मक्यासह इतर धान्यांपासून इथेनॉल (E20 Petrol) तयार केले जाते. ते इथेनॉलचे मिश्रण टप्प्या-टप्प्याने वाढवत नेण्यात आले. सध्या ते प्रमाण पेट्रोल ८०, तर इथेनॉल २० टक्के आहे. ई-२० पेट्रोलमुळे कार्बन मोनोऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होत असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा. केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक वाहनांचा वापर वाढावा यादृष्टीने काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार हे मिश्रण सुरू आहे..तक्रारी काय?इथेनॉलमिश्रीत पेट्रोलमुळे ते इंजिनचे रबर सील, फ्यूएल पाइप आणि कार्बोरेटवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते. इथॅनॉलचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे इंजिन तापणे, गाडी बंद पडणे किंवा सुरू होण्यास अडचण येणे अशा तक्रारी आहेत. अनेक वाहनधारकांनी गाडी दीर्घ प्रवासादरम्यान अचानक बंद पडणे किंवा कंपन होऊन बंद पडणे अशा समस्या येत असल्याचेही सांगितले..काही वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ‘ई-२०’ पेट्रोलसाठी सुसंगत असलेली नवी मॉडेल्स बाजारात आणली असली, तरी जुन्या वाहनांसाठी आवश्यक सुधारणा न केल्यास समस्या वाढू शकते. जुन्या वाहनातील बदलाविषयी कोणत्याही उपाययोजना दिसून येत नसल्याची चर्चा वाढली आहे..नव्या वाहनातही समस्यासध्या नवीन वाहनात बीएस-६ हे मानांकन आहे. या दुचाकीमध्ये कार्बोरेटरच नाही. त्यामुळे थ्रोटल बॉडी खराब होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे मॅकेनिकचे म्हणणे आहे. यासह मेंटनन्सही वाढत आहे. जुन्या वाहनात कार्बोरेटर खराब होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे नव्या आणि जुन्या अशा दोन्ही वाहनात समस्या जाणवत आहेत. पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणाविषयीही अनेकजण साशंकता व्यक्त करत आहेत..लाभ आणि समस्याहीऑटोमोबाईल क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले, ‘ई-२० इंधनाचा पर्यावरणीय लाभ निश्चितच आहे. परंतु वाहनधारक आणि इंधन वितरक या दोघांनाही यासंदर्भात अधिक माहिती व प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. सरकारकडून याबाबत भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे. शंकाचे निराकरण झाले पाहिजे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.