Monsoon Bird: चातक आफ्रिकेतून एप्रिलमध्येच आला मुक्कामी, दोन महिने आधीच आगमन; मान्सून लवकर सक्रिय होणार?

अंकलखोप: पावसाळ्याची वर्दी देणारा निसर्गदूत म्हणून ओळखला जाणारा चातक पक्षी यंदा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत विक्रमी वेळेत 'कृष्णा'काठी दाखल झाला आहे. दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेर किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आफ्रिकेतून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून येणारा हा पाहुणा यंदा एप्रिलमध्येच मुक्कामी आला आहे..आमणापूर येथील पक्षिप्रेमी आणि अभ्यासक संदीप नाझरे यांनी रविवारी (ता. २६) कृष्णाकाठच्या अंबाजीबुवा घाट परिसरात या पक्ष्याची नोंद केली आहे. गेल्या सात वर्षांतील हे सर्वांत लवकर झालेले आगमन ठरले..हवामानातील बदल, पावसाच्या आगमनाचा अचूक अंदाज वर्तवणारा पक्षी म्हणून चातकाकडे पाहिले जाते. नाझरे यांनी सात वर्षांपासून या पक्षाच्या आगमनाच्या नोंदी ठेवल्या आहेत. त्यानुसार २०१९ मध्ये १ जून, २०२० मध्ये ५ जून, २०२१ मध्ये १५ मे, २०२२ मध्ये १३ जून, २०२३ मध्ये ११ जून आणि २०२५ मध्ये ७ जून रोजी चातक दाखल झाला होता. मात्र यंदा २०२६ मध्ये २६ एप्रिल रोजीच त्याचे दर्शन झाल्याने निसर्गचक्रात मोठे बदल होत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत..एप्रिल महिन्यातच चातकाचा 'पिऊ.. पिऊ' असा स्वर कृष्णाकाठी घुमू लागल्याने पक्षीप्रेमींत कुतूहल निर्माण झाले आहे. डोक्यावर देखणा तुरा, काळा-पांढरा रंग आणि पंखांवरील पांढऱ्या पट्ट्यामुळे हा पक्षी सहज ओळखता येतो. केवळ पावसाच्या थेंबाने तहान भागवणारा पक्षी अशी चातकाची ओळख आहे. त्याच्या आगमनानंतर काही दिवसांतच पावसाचे आगमन होते, असा शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. यंदा एप्रिलमध्ये चातक आल्याने मॉन्सून लवकर सक्रिय होणार का? अशी चर्चा रंगू लागली आहे..आमणापूरच्या हिरव्यागार निसर्गात सध्या या परदेशी पाहुण्याचे वास्तव्य असून, त्याच्या आगमनाने 'कृष्णा'काठच्या पक्षिविश्वात चैतन्य पसरले आहे, तर अद्याप हा चातक पक्षी मुंबईला दिसला नाही. मात्र, तो आमणापूरमध्ये दाखल झाल्याबद्दल बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे संशोधक राजू कसांबे यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले.