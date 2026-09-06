Miraj News: आपत्कालीन दरवाजातून उड्या; आठ विद्यार्थ्यांची हुल्लडबाजी,चालक-वाहकाची सतर्कता; एसटी थेट पोलिस ठाण्यात नेल्याने प्रकार थांबला

मिरज : मिरज ते बेडग मार्गावर धावणाऱ्या बसमध्ये आठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी आपत्कालीन दरवाजातून आत-बाहेर येत हुल्लडबाजी केल्याचा प्रकार घडला. विद्यार्थ्यांना हटकणाऱ्या चालक व महिला वाहकाशी त्यांनी वाद घातला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये, म्हणून चालकाने बस थेट मिरज पोलिस ठाण्यात नेली. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना समज देऊन त्यांच्या पालकांना बोलावले. पालकांसमोर विद्यार्थ्यांनी माफी मागितल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rमिरज स्थानक परिसरातून बस मार्गस्थ झाल्यानंतर बसमध्ये जागा उपलब्ध असतानाही आठ विद्यार्थी मुख्य दरवाजाऐवजी आपत्कालीन दरवाजातून आत ये-जा करू लागले. त्यानंतर त्यांनी आपत्कालीन दरवाजातून बाहेर उड्या मारण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या या प्रकारामुळे बसमधील अन्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला. .चालक व महिला वाहकाने विद्यार्थ्यांना हा प्रकार धोकादायक असल्याचे सांगत त्यांना रोखले. त्यावर विद्यार्थ्यांनी चालक-वाहकाशी वाद घातला. परिस्थिती अधिक चिघळू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांनी संयमाने वागून बस थेट मिरज पोलिस ठाण्यात नेली. .पोलिस ठाण्यात विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनात हुल्लडबाजी करणे आणि आपत्कालीन दरवाजाचा गैरवापर करणे धोकादायक असल्याचे सांगून समज देण्यात आली. चालक-वाहकानेही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून कठोर कारवाईऐवजी त्यांच्या पालकांना बोलावून समज देण्याची विनंती केली. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.त्यानुसार पालकांना पोलिस ठाण्यात बोलावण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी पोलिस व पालकांसमोर माफी मागून पुन्हा असा प्रकार करणार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांना समज देऊन सोडण्यात आले. चालक-वाहकाच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य दुर्घटना टळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.