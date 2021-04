बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणूकीत 'कॉंटे की टक्कर'; राष्ट्रीय पक्षांपुढे म. ए. समितीचे आव्हान

बेळगाव : लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने उमेदवार उतरविला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांपुढे तगडे आव्हान उभे ठाकले आहे. त्यातच तिरंगी लढतीमुळे निवडणुकीत चुरस वाढली आहे. दरम्यान, जाहीर प्रचाराला सुरवात झाली असून पक्षांसह उमेदवारांनी प्रचाराचा वेग वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीनंतर लढतीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. भाजपकडून मंगला अंगडी तर कॉंग्रेसतर्फे आमदार सतीश जारकीहोळी रिंगणात आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून शुभम शेळके यांनी तर शिवसेनेतर्फे के. पी. पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, मराठी मतांची विभागणी टाळण्यासाठी शिवसेनेचे उमेदवार के. पी. पाटील यांनी शनिवारी (ता.3) उमेदवारी मागे घेतली. त्यानुसार शिवसेनेने महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे लढत तिरंगी झाली असून राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांपुढे तगडे आव्हान निर्माण झाले आहे. हेही वाचा - बेळगाव : दोन तासांत 15 लाखांवर डल्ला; संगमेश्‍वरनगरात घरफोडी यापूर्वी म्हणजे 2019 मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे एकापेक्षा अधिक उमेदवार दिले होते. यामुळे मराठी मतांची विभागणी झाली. दुसरीकडे भाजप आणि कॉंग्रेस पक्षात दुहेरी लढत झाल्याचे दिसली. भाजप उमेदवार दिवंगत माजी केंद्रीय रेल्वे राज्य मंत्री सुरेश अंगडी आणि कॉंग्रेस उमेदावर व्ही. एस. साधूण्णावर यांच्यामध्ये थेट लढत होती. पण, महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आखाड्यात उतरलेले श्री शेळके यांची सिहगर्जना चांगली चर्चेमध्ये आहे. मराठी मतदारांसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवार पर्याय ठरु शकतो, असे मानले जात आहे. यामुळेच राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांपुढे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराचे तगडे आव्हान ठाकले आहे. यामुळे निवडणूक लढतीत चुरस आणि रंगत आल्याचे मानले जात आहे. कॉंटे की टक्कर बेळगावातील लोकसभा पोटनिवडणूक कॉंटे की टक्कर ठरली आहे. भाजप उमेदवार विरोधात कॉंग्रेसतर्फे सतीश जारकीहोळी यांना रिंगणात उतरविण्यात आले आहे. जारकीहोळी यांनी मतदारांची मोट बांधणी वेगाने सुरु केली आहे. शिवाय प्रचारसभा घेण्यावर जोर लावला आहे. भाजपकडे पारंपारिक व्होट बॅंक आहे. शिवाय मागील चार निवडणुकीमध्ये भाजपने बाजी मारली आहे. पण, निवडणुकीत सुरेश अंगडी नाहीत. तर त्यांच्या पत्नी आहेत. त्यासाठी लढत चुरशीची ठरत असल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांचे म्हणने आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या निवडणुकीत युवा नेतृत्वाला संधी दिली आहे. त्यासाठी निवडणुकीबाबत औत्सूक्‍य वाढली आहे. पुढील 8 ते 10 दिवसांत प्रचारात कोण? किती आघाडी घेतो, त्याकडे साऱ्यांच्या नजरा खिळून आहेत.



