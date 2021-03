निपाणीत पोटनिवडणूक प्रचाराला वेग, भाजप-कॉंग्रेसमध्ये थेट लढत

निपाणी (बेळगाव) : येथील प्रभाग क्रमांक 31 मधील नगरसेवकपदाच्या एका जागेसाठी 29 मार्चला मतदान होणार आहे. अर्ज माघारीची प्रक्रिया संपून चिन्हांचे वाटप झाल्याने प्रचाराला वेग आला आहे. परिणामी रिंगणातील उमेदवारांच्या लढतीकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. कॉंग्रेसपुरस्कृत उमेदवार सुनीता गाडीवड्डर व भाजपचे दत्तात्रय जोत्रे यांच्यात सरळ लढतीची चर्चा आहे. सुनील गाडीवड्डर व संगीता येडनाईक हे उमेदवारही नशीब आजमाविण्यासाठी रिंगणात उतरले आहेत. नगरसेवक विलास गाडीवड्डर 2018 च्या पालिका पंचवार्षिक निवडणुकीत 24 व 31 अशा दोन प्रभागांतून उच्चांकी मतांनी निवडून आले होते. मात्र त्यांना एकाच प्रभागातील प्रतिनिधीत्व करता येत असल्याने त्यांनी प्रभाग 31 चा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर प्रभागासाठी पोटनिवडणूक लागली आहे. पोटनिवडणुकीत गाडीवड्डर यांनी पत्नी सुनीता गाडीवड्डर यांना रिंगणात उतरविले आहे. त्यांच्या विरोधात भाजपचे दत्तात्रय जोत्रे प्रमुख लढत देणार आहेत. गाडीवड्डर व जोत्रे हे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीपासून प्रभागात तळ ठोकून मेहनत घेत आहेत. हेही वाचा - शुभमंगल करताना नो सावधान, कोरोनाचा कहर असतानाही लग्नांचा जोर सुनीता गाडीवड्डर रिंगणात असल्या तरी माजी नगराध्यक्ष विलास गाडीवड्डर विरुद्ध जोत्रे अशीच लढत असेल. निवडणूक रिंगणात उतरल्याने सुनील गाडीवड्डर व संगीता येडनाईक यांनीही लोकांशी संपर्क वाढविल्याने त्यांच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीत सर्वच उमेदवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. नेत्यांचा हस्तक्षेप नाही पोटनिवडणुकीत आजी-माजी आमदार, खासदारांसह मतदारसंघ पातळीवरील मोठ्या नेत्यांचा अद्याप हस्तक्षेप झालेला दिसत नाही. मात्र प्रचार अंतिम टप्प्यात आल्यावर व मतदानाच्या पार्श्‍वभूमीवर नेते आवश्‍यक तेथे लक्ष घालतील, असे दिसते. संपादन - स्नेहल कदम

