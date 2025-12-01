पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : ईश्वरपूरच्या विकासाचा बिगुल वाजला! विश्वनाथ डांगेंची ठाम ग्वाही – ‘निधी कमी पडू देणार नाही!’

Eshwarpur Election Campaign : शहराचा सर्वांगीण विकास साधायचा असल्यास नगराध्यक्ष आपल्या विचारांचा असणे गरजेचे आहे. शहराचा विकास होण्यासाठी आपली सत्ता येणे गरजेचे आहे. केंद्रात व राज्यात आपलीच सत्ता असल्याने निधीची कामतरता भासणार नाही.
ईश्वरपूर : ‘‘शहराचा सर्वांगीण विकास साधायचा असल्यास नगराध्यक्ष आपल्या विचारांचा असणे गरजेचे आहे. शहराचा विकास होण्यासाठी आपली सत्ता येणे गरजेचे आहे. केंद्रात व राज्यात आपलीच सत्ता असल्याने निधीची कामतरता भासणार नाही. त्यासाठी भाजप व मित्रपक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करा,’’ असे आवाहन विश्वनाथ डांगे यांनी केले.

