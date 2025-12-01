Sangli Politics : ईश्वरपूरच्या विकासाचा बिगुल वाजला! विश्वनाथ डांगेंची ठाम ग्वाही – ‘निधी कमी पडू देणार नाही!’

ईश्वरपूर : ‘‘शहराचा सर्वांगीण विकास साधायचा असल्यास नगराध्यक्ष आपल्या विचारांचा असणे गरजेचे आहे. शहराचा विकास होण्यासाठी आपली सत्ता येणे गरजेचे आहे. केंद्रात व राज्यात आपलीच सत्ता असल्याने निधीची कामतरता भासणार नाही. त्यासाठी भाजप व मित्रपक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करा,’’ असे आवाहन विश्वनाथ डांगे यांनी केले..येथील प्रभाग क्र. २ मधील महादेवनगर आयोजित कोपरा सभेत ते बोलत होते. भाजपचे राहुल महाडिक, राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, केदार पाटील, रयत क्रांती संघटनेचे सागर खोत, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सागर मलगुंडे, माजी नगराध्यक्ष चिमण डांगे, अमित ओसवाल, वैभव पवार, उमेदवार सुजित थोरात, प्रतिभा पाटील उपस्थित होते..'ईश्वरपूर नामांतराची १७२ वर्षांची मागणी आम्ही पूर्ण करून नागरिकांच्या भावनांचा आदर केला'; प्रचारसभेत काय म्हणाले CM फडणवीस?.विश्वनाथ डांगे म्हणाले, ‘‘निवडणूक अंतिम वळणावर आली आहे. विकास कामांवर बोलण्याऐवजी वैयक्तिक बाबतीत वक्तव्य सुरू आहे. शहरात अनेक नागरी समस्या आहेत. मागे अनेक वर्षे सत्ता असणाऱ्यांनी शहर भकास केले आहे. शहरातील मुख्य व मोठी समस्या पाणी आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मंजूर करून सर्व विकासाची कामे करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.’’.ते म्हणाले, ‘‘शहरातील वाहतूक कोंडी कायमची संपवावी, म्हणून वेगळा ३० मीटर रुंदीचा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. शास्तीकर रद्द कारण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न सोडवणार आहे. पूर्वी यासाठी आम्हीच पाठपुरावा केला आहे. शहराचा विकास होण्यासाठी आपली सत्ता येणे गरजेचे आहे. मला पदाचा अनुभव आहे. कोठेही ‘व्हाया’ जाण्याची गरज नाही. मला रस्त्यावर चालायची सवय आहे.’’.Sangli Politics : २० वर्षे मंत्रिपद, तरीही इस्लामपूरला विकास नाही; महायुती उमेदवारांसाठी सदाभाऊ खोतांचा जोरदार प्रचार.राहुल महाडिक म्हणाले, ‘‘सुशिक्षितांचा प्रभाग म्हणून याची ओळख आहे. काम करणारा व हाकेला धावणारा आपला उमेदवार आहे. शहरातील सर्वच प्रभागांत पराभव दिसत असल्याने राष्ट्रवादीने काही लोकांना दमदाटी सुरु केली आहे. थोरात म्हणाले, ‘‘ज्यांनी ४० वर्षे विकासाच्या नावावर जोगवा मागितला, त्यांचे ‘पानिपत’ करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.