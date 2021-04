अखेर लस सांगलीत आली; जिल्ह्याला 68 हजार डोस

सांगली : जिल्ह्यातील उपलब्ध कोरोना लशींचा साठा संपल्याने गुरुवार (ता. 8)पासून लसीकरण ठप्प होते. मात्र, दोन दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर 68 हजार लशींचे डोस आज सकाळी आरोग्य विभागाला मिळाले. नवीन डोस मिळताच 228 केंद्रांवर त्याचे वाटप करण्यात आले. दिवसभरात 19 हजार 24 जणांचे लसीकरण करण्यात आल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे यांनी सांगितले. पुढील दोन दिवस लसीकरणात कोणताही अडथळा येणार नाही. परंतु, प्रशासन आणखी लशींच्या प्रतीक्षेत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने लस घेण्यासाठी नागरिकांचा कल वाढला आहे. सध्या 45 वर्षांवरील सर्वांनाच लस दिली जाते. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढला होता. आतापर्यंत जिल्ह्याला सुमारे पाच ते सहा वेळा लस मागवावी लागली होती. जिल्ह्यात आतापर्यंत दोन लाख 66 हजारांवर अधिक लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. तीन दिवसांपासून लशींची टंचाई निर्माण झाल्याने लसीकरण ठप्प होते. ज्याठिकाणी लस शिल्लक होती, तेथे काही प्रमाणात लसीकरण झाले. गुरुवारी दिवसभरात फक्त चार हजार 427 इतकेच लसीकरण झाले. 227 पैकी 42 केंद्रांवरच लसीकरण सुरू होते. काल (ता. 9) केवळ 692 जणांना लस देण्यात आली. उर्वरित सर्व केंद्रे बंद होती. लस नसल्याने अनेकांना विनालसीचे माघारी परतावे लागले. जिल्हा आरोग्य विभागाने 2 एप्रिलला शासनाकडे लस मागणीबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. पण, शासनाकडून लस नाही. लस आल्यावर पाठवितो, असे जिल्हा प्रशासनाला सांगण्यात आले होते. परंतु, आज पहाटे कोल्हापूर उपसंचालक कार्यालयाला लशींचा डोस मिळाला. त्यानंतर सांगली जिल्ह्यासाठी 68 हजार लशी पाठविण्यात आल्या. आरोग्य विभागाला सकाळी आठला लशी मिळाल्यावर जिल्ह्यातील 228 केंद्रांना त्याचे वाटप करण्यात आले. महापालिका क्षेत्रातील 29 लसीकरण केंद्रांसाठी पाच हजार लशी देण्यात आल्या. शहरी भागासह ग्रामीण भागात लशींचे वाटप होताच तत्काळ लसीकरणाला सुरवात झाली. दिवसभरात 19 हजार 24 जणांना लस देण्यात आली. ग्रामीण भागात 16 हजार 96, शहरात 932, तर महापालिका क्षेत्रात एक हजार 996 जणांचे लसीकरण करण्यात आले. पुढील दोन दिवस लसीकरणात कोणताही अडथळा येणार नाही. शासनाकडे लशींची मागणी कायम असून, लवकरच आणखी लस मिळेल, असा विश्वास आरोग्य विभागाला आहे. संपादन : युवराज यादव

