350 वर्षांनंतर पुन्हा किल्ले कोंढाणा केला सर 

नगर ः नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या पराक्रमाची गाथा बालवयातील मुलांसाठी प्रेरणादायी ठरते. आज या रणसंग्रामाला साडेतीनशे वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच दिवशी किल्ले कोंढाणा मोहीम फत्ते झाली. जाणून घ्या : फेसबुक आलंय वयात... पारंपरिक वेशभूषा

नगर येथील ट्रेकयात्री फाऊंडेशनने उत्कर्ष बालघर आणि महात्मा फुले वसतिगृहातील मुलांसाठी किल्ले कोंढाणा ट्रेकिंग मोहिमेचे आयोजन केले होते. सोबत होते ट्रेकयात्री फाऊंडेशनचे शिवप्रेमी स्वयंसेवक. पारंपरिक वेशभूषेत सर्वांनी पहाटेच कल्याण दरवाजामार्गे सिंहगड किल्ला सर केला. गडावर वाजत-गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. यामध्ये पुणे येथील कलाकार दीपक कांबळे हे छत्रपती शिवरायांच्या वेशभूषेत तर अनुपम शिंदे तानाजी मालुसरे यांच्या वेशभूषेत सहभागी झाले होते. मुलांनी बाल शिवाजी महाराज, तानाजी मालुसरे, जिजाऊ, मावळे अशी वेशभूषा केली होती. पारंपरिक वेशभूषेत पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांचा ही सहभाग लक्षणीय होता. लेझिम, छत्रचामर

ढोल-ताशांच्या गजरात भगवे झेंडे नाचवत मुलींचे लेझीम पथक लक्षवेधक ठरत होते. डोक्‍यावर छत्रचामर धारण केलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सोबत धिप्पाड देहाचे तानाजी मालुसरे आणि मागे सर्व बाल मावळे अशी जय्यत मिरवणूक प्रत्यक्ष रणभूमीवर जाऊन तेथील इतिहास जाणून घेत होते. छत्रपती शिवरायांच्या जयघोषाने गड दुमदुमून गेला होता. स्मृतिदिनानिमित्त नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळाची पुष्परचना आणि भव्य रांगोळीद्वारे सजावट केली होती. छत्रपतींची आरती

समाधीस्थळी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरती करण्यात आली. नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्य आणि त्यागाचे वर्णन करणारा पोवाडा शाहिरांनी सादर करताच उपस्थित सर्वांचा ऊर अभिमानाने भरून गेला. उपस्थितांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तानाजी मालुसरे यांच्या जयघोषाने परिसर दणाणून सोडला. या सर्व मुलांसोबत मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. एव्हरेस्टवीरासोबत किल्ल्यावर

या प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पुणे येथील गिरीप्रेमी संस्थेचे एव्हरेस्टवीर आशिष माने आणि दिनेश कोतकर यांनी मुलांशी मुक्त संवाद साधत एव्हरेस्ट मोहिमेतील अनुभव सांगितले. माने यांनी वयाच्या अवघ्या बाविसाव्या वर्षी जगातील सर्वोच्च माऊंट एव्हरेस्ट शिखर सर केले. अष्ट हजारी भारतातील सर्वोच्च कांचनगंगा, मकालू, लोत्से धवलगिरी अशी शिखरे काबीज करणारे ते भारतातील फक्त दोन गिर्यारोहकांपैकी एक आहेत. एव्हरेस्टवीरांच्या भेटीने मुलं हरखून गेली. ट्रेकयात्री फाऊंडेशनचे रवींद्र चोभे, तेजस जिबकाटे, अक्षय भापकर, स्वप्नील गोरे, प्रा. सागर खेडेकर, क्रांती मुंदाणकर, सीमा चोभे, अस्मिता जिबकाटे यांनी उपक्रम यशस्वीतेसाठी परिश्रम घेतले.

