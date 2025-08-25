पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने साडेपाच लाखांची फसवणूक';मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असल्याचा बनाव अन्..

₹5.5 Lakh Fraud Using Fake Job Promise: महाराष्ट्र शासनाने आयडी कार्ड, अंबर दिवा लावलेली मोटार आदी शेअर केले होते. त्यामुळे फिर्यादी सौरभ पाटील यांचा राडे याच्यावर विश्वास बसला. फिर्यादी सौरभ पाटील यांच्यासह पवन संजय मगदूम आणि अनिकेत विठ्ठल ताटे यांना संशयित राडे याने विश्‍वासात घेतले.
Police investigate ₹5.5 lakh job scam where accused impersonated a ministry officer to cheat victims.
Police investigate ₹5.5 lakh job scam where accused impersonated a ministry officer to cheat victims.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली: मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असून, अनेक मंत्र्यांच्या ओळखी असल्याचे सांगून सरकारी नोकरी लावण्याच्या आमिषाने तिघांची तब्बल ५ लाख ४९ हजार रुपयांना फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे. पोलिसांनी संशयित प्रवीण तानाजी राडे (वय ३५, मूळ रा. इस्लामपूर, ता. वाळवा, सध्या रा. मुंबई) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
job
Financial extortion
Ministry of Defence
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com