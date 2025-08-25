Sangli Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने साडेपाच लाखांची फसवणूक';मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असल्याचा बनाव अन्..

सांगली: मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असून, अनेक मंत्र्यांच्या ओळखी असल्याचे सांगून सरकारी नोकरी लावण्याच्या आमिषाने तिघांची तब्बल ५ लाख ४९ हजार रुपयांना फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे. पोलिसांनी संशयित प्रवीण तानाजी राडे (वय ३५, मूळ रा. इस्लामपूर, ता. वाळवा, सध्या रा. मुंबई) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..माेठी बातमी! 'काेल्हापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बदली प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणीचे आदेश'; शिक्षकांची उडाली तारांबळ.पोलिसांनी सांगितले की, फिर्यादी सौरभ हणमंत पाटील (वय २५, रा. आकाशवाणी केंद्रासमोर तुंग, ता. मिरज) यांच्याशी संशयित प्रवीण राडे यांनी संपर्क साधला. पाटील यांना संशयित राडे याने आपण मंत्रालयात कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. माझी मंत्रालयात विविध मंत्र्यांशी ओळख असल्याचे सांगितले. .राडे याने त्याच्या सोशल मीडियावर मंत्रालयातील अधिकारी असल्याचे छायाचित्र, विविध मंत्र्यांच्या समवेतची छायाचित्रे, महाराष्ट्र शासनाने आयडी कार्ड, अंबर दिवा लावलेली मोटार आदी शेअर केले होते. त्यामुळे फिर्यादी सौरभ पाटील यांचा राडे याच्यावर विश्वास बसला. फिर्यादी सौरभ पाटील यांच्यासह पवन संजय मगदूम आणि अनिकेत विठ्ठल ताटे यांना संशयित राडे याने विश्वासात घेतले. .Kolhapur: काेल्हापुरातील सिद्धार्थनगर दगडफेकप्रकरणी पाच जणांना अटक'; सीसीटीव्ही आधारे ३१ संशयितांची नावे निष्पन्न...तिघांनाही सांगली जिल्हा परिषदेत आरोग्य सेवक, तसेच शासनाच्या आरोग्य विभागात नोकरीस लावण्याचे आमिष दाखविले आणि त्यांच्याकडून ५ लाख ४९ हजाार रुपये उकळले. हा फसवणुकीचा प्रकार सन २०२३ पासून सुरू होता. पैसे देऊनही नोकरी लागत नसल्याने तिघांनी वारंवार संशयित राडे याकडे पाठपुरावा केला, मात्र त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पोलिसांनी संशयित प्रवीण राडे याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस अधिक तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.