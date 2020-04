या शेतकऱ्याने गुगललाच लावलं कामाला...मग काय पैसाच पैसा

नेवासे : शेतकऱ्याला पिकवता येतं पण विकता येत नाही. त्यामुळेच त्याचा माल स्वस्तात कोणीही लुबाडतं. हे विश्लेषण बऱ्याचं अंशी खरंही आहे. शेतकऱ्याने नवीन तंत्रज्ञानाची कास धरली पाहिजे असाही सल्ला उठता बसता दिला जातो. मात्र, नेवाशाच्या शेतकऱ्याने खरंच नव्या तंत्राचा वापर केला आणि गुलललाच कामाला लावलं. आणि मग काय गुगलने त्याला पैसे कमावून दिले. वाहतुकीला अडचणी, बाजारात होणारी लूट, मालाला मिळणारे कमी दर आशा विविध बाबी लक्षात गेवून भेंडे येथील डॉ. ईश्वर उगले यांनी व्हॉट्स, फेबबुक, वैयक्तीक फोन अशा सोशल मीडियाचा कलिंगड विक्रीसाठी पुढाकार घेतला. हेही वाचा - व्हिडिओ, क्वॉरंटाइनची बातमी दिली म्हणून पत्रकारावर हल्ला गेल्या पंधरा दिवसांपासून शेतकरी ते ग्राहक अशी संकल्पना घेवून डॉ. उगले यांनी शेतातूनच थेट ग्राहकांना विक्री सुरू केली आहे. आतापर्यंत पंचावन्न टन कालिंगडे विक्री केली आहे. त्यातून साधारणपणे त्यांना सुमारे साववपाच लाखांचे उत्पादन मिळाले आहे. त्यांनी सुरू केलेला उपक्रम तालुक्यातील इतर शेतकर्‍यांना प्रेरणा देणारा ठरत आहे. सध्या राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लॉक डाउन केलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी अडचणी निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. यातच काही शेतकरी नवनवीन संकल्पना घेवून थेट विक्रीसाठी पुढाकार घेत आहे. भेंडे येथील डॉ. उगले यांनाही शेतमाल विक्रीसाठी अडचणी आल्या होत्या. सध्या त्यांच्याकडे दोन एकर कालिंगडाचे पीक उभे होते मात्र कोरोंनामुळे कलिंगड विक्रीचा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला, त्यामुळे त्यांनी व त्यांचे बंधु संदीप यांनी सोशल मीडियाचा आधार घेवून त्यावर कलिंगड विक्रीची जाहिरात केली. या जाहिरातीमध्ये कलिंगडाचे एकूणक्षेत्र, कलिंगडाचा प्रकार, वाण, चव, दर आणि विक्री-खरेदी करतांना घ्यावयाची काळजी अशा बाबी नमूद केल्या होत्या. जाहिरात केल्यानंतर एक-दोन दिवसामध्ये ही जाहिरात दहा ते वीस हजार ग्राहकांपर्यंत गेल्याने, ग्राहकांनी त्याला चांगला प्रतिसाद देत खरेदी करण्यासाठी संपर्क करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीपासूनच ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने शेततातूनच कालिंगडाची थेट विक्री सुरू केली. गेल्या पंधरा दिवसात त्यांनी पंचावन्न टन कालिंगडाची थेट विक्री केली. विक्री करतांना सोशल डिस्टन्सिंग

उगले यांनी आपल्या शेताचे फोटो गुगलवर टाकले आणि तेथेच जाहिरात केली. आपल्याला जे कलिंगड हवे आहे, ते स्वतःच शेतात जाऊन तोडायचे आणि घरी घेऊन जायचे. विक्रीतील हा अभिनव प्रयोग लोकांना चांगलाच भावला. लोकांनी थेट त्यांचे शेत गाठले. आपल्याला हवा तो माल खरेदी केला. विक्रीतील हा फंडा चांगलाच सक्सेस ठरला. मास्क लावूनच खरेदी करण्याचे बंधन केले होते. पैसे-कलिंगड घेतांना व देतांना सॅनिटायझर हाताला वापरुन करण्यात येत होता. शेतात योग्य अंतर ठेवून ग्राहकांना कालिंगडाची विक्री करण्यात आली. प्रशांत गडाखांची संकल्पना

डॉ. ईश्वर उगले हे तालुक्यात गडाख समर्थ म्हणून ओळखले जातात. विधानसभा निवडणूक दरम्यान सोशल मीडियावर मंत्री शंकरराव गडाखांचा प्रचार करतांना आघाडीवर होते. त्यादरम्यान तालुक्यात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुमारे अकराशे व्हाट्सअप ग्रुपला जोडले गेले. त्यांच्या दोन फेसबुकवर खात्यावर सुमारे दहा हजार फ्रेंडस जोडलेले गेले आहेत. त्यांच्या कालिंगडची फळे विक्रीस आली आणि कोरोना पार्श्वभूमीवर लॉक डाउनची घोषणा झाली. या दरम्यान विक्रीच्या चिंतेत असलेले डॉ. उगले यांनी नेहमीप्रमाणे यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष युवा नेते प्रशांत पाटील गडाख यांच्याशी राजकीय, सामाजिक व कोरोंना विषयावर चर्चा चालली असता उगले यांनी कलिंगड विक्रीची समस्याही त्यांना सांगितली. त्याच वेळी गडाख यांनी त्यांना शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना सांगत शेतातच शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ न देता विक्री व्यवस्था करण्याचा व सोशल मीडियावर जाहिरात करण्याचा सल्ला दिला. सोशल मीडियामध्ये हातखंडा असलेले डॉ. उगले यांनी लागलीच स्वतःच्या दोन्हीही फेसबुक खात्यासह सुमारे अकराशे व्हॉट्सअप ग्रुपवर कलिंगड विक्रीची जाहिरात कोरोंनाच्या पार्श्वभूमीवर अटी व नियमांसह व्हायरल केली. आणि बघताबघता ग्राहकच कलिंगड खरेदीसाठी शेतात आले. त्यामुळे डॉ. उगले हे ही युवा नेते प्रशांत गडाखांची संकल्पना असल्याचे आठवणींनी सांगतात. ``दीड-दोन महिन्यांपूर्वी दोन एकरावर कालिंगडाची लागवड केली होती. लागवड करतांना विषमुक्त शेती पद्धतीचा अवलंब केला. पंधरा दिवसांपूर्वी कलिंगड काढनीला आली होती. मात्र करोनामुळे अचानक वाहातूक, आठवडे बाजार, बाजार समित्या बंद झाल्याने विक्रीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. यावर मात करण्याचा निर्णय घेवून सोशल मीडियाद्वारे थेट विक्री सुरू केली. त्यामुळे माझे होणारे नुकसान टळून सुमारे सव्वपाच लाखाचे उत्पादन मिळाले.

-डॉ. ईश्वर उगले, कलिंगड उत्पादक, शेतकरी

