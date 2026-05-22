Farmer loan waiver Maharashtra : शेतकरी कर्जमाफी आचारसंहितेत अडकणार का? पूर्वतयारी अंतिम टप्प्यात, चंद्रकांत पाटलांनी गुपीत फोडलं

Chandrakant Patil statement : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठीची पूर्वतयारी जवळपास अंतिम टप्प्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता त्यात आडवी येऊ नये, यासाठी निवडणूक विभागाशी पत्रव्यवहार केला आहे. ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली..ते म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना आपत्तीत मदत करणे आणि कर्जमाफी अशा योजना आचारसंहितेतून बाहेर काढता येतात. त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. त्यादृष्टीने आवश्यक तयारीही केली आहे. यादी तयार करणे, सॉफ्टवेअर बनवणे, किती निधी लागेल याचा अंदाज घेऊन जूनच्या पुरवणीत ते घेणे, असे काम सुरू आहे.'.भाजप नेत्यांवर होत असलेल्या टीकेबाबत श्री. पाटील म्हणाले, 'देशात व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक सुरू आहे. भाषण स्वातंत्र्य, लिखाण स्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्यावर आक्रमण करायला गेलो तर देश हुकूमशहाकडे जातोय, असे होईल. लिहणाऱ्यांना योग्य पद्धतीने ट्रोल केले जाते. शरद पवारसाहेब मोदींच्या बाजूने एक वाक्य बोलले तर त्यांनाच टार्गेट केले गेले. मोदीजी जागतिक दौऱ्यावर गेले आहेत, ते देशाच्या मदतीसाठी गेले आहेत. त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेकडे ते दुर्लक्षच करतात. आम्ही त्याविरोधात जरूर लिहतोय, जुन्या आठवणी सांगतोय.'.शेती विम्यातील गोंधळाबाबत ते म्हणाले, 'एखादी कंपनी शेतकऱ्यांना विमा देताना त्रास देते, अन्यथा गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना विमा मिळवताना फार अडचण आलेली नाही.'इंधन सांभाळून वापरापालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'जगभर इंधन परिस्थिती गंभीर आहे. इंधन जपूनच वापरले पाहिजे. आपण शेतकऱ्यांना प्राधान्याने इंधन देणार आहोत. लोकांनी थोडा प्रयत्न करावा, वाहने कमी वापरावीत.'.