अन्नदात्या शेतकऱ्यांसाठी ‘अन्नत्याग’ आंदोलन; शेतीमालाला हमीभाव मिळाल्याशिवाय शेतकरी वाचणार नाही - रघुनाथ पाटील

ईश्वरपूर : शेतकऱ्यांवर वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा हा सरकारी धोरणांचा परिणाम असून, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याची प्रभावी व्यवस्था नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या मुद्द्यावर कोणताही राजकीय पक्ष ठामपणे बोलत नसल्याची खंत व्यक्त करत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी मांडले..येथील तहसील कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजित 'अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग' आंदोलनात ते बोलत होते. यावेळी शिवाजी नांदखिले, लक्ष्मण वडले, मधुसूदन पाटील, प्रगती चव्हाण, लक्ष्मण पाटील, नंदकुमार पाटील आदी उपस्थित होते..पाटील म्हणाले, "शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळाल्यासच शेतकऱ्यांची ही दुर्दशा थांबेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः जागृत होऊन संघटित होणे गरजेचे आहे. शरद जोशी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालल्यासच शेतकरी वाचू शकतो.".यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी साहेबराव करपे यांच्या कुटुंबासह झालेल्या दुर्दैवी घटनेची स्मृती जपण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांवरील संकटांविषयी जागृती करण्यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. या निमित्ताने आयोजित संमेलनात विविध कवींनी शेतकऱ्यांच्या वेदना कवितांमधून मांडल्या..रमझान मुल्ला (नागठाणे, ता. पलूस) यांनी सूत्रसंचालन केले. आबा पाटील (मंगसुळी) यांनी शेतकरी कुटुंबातील तरुणांच्या नोकरीसाठीच्या संघर्षावर भाष्य केले, तर अभिजित पाटील (सांगली) यांनी 'कॉम्रेड' ही कविता सादर केली. धर्मवीर पाटील व रवी बावडेकर (ईश्वरपूर) यांनीही शेतकऱ्यांच्या समस्या, मुलांच्या विवाहातील अडचणी आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांवर आधारित कविता सादर केल्या. केतन जाधव यांनी प्रास्ताविक केले.