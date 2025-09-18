Islampur Accident: 'इस्लामपूर बस स्थानकाजवळ अपघातात एक ठार', एक गंभीर जखमी; दुचाकीला भीषण धडक

इस्लामपूर : येथील बस स्थानकासमोर मंगळवारी (ता. १६) रात्री झालेल्या भीषण अपघातात पेठ (ता. वाळवा) येथील एक युवक ठार, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला. भरधाव आलेल्या मोटारीने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर चालक मोटारीसह पसार झाला आहे. या अपघातात आकाश चंद्रकांत बाबर (वय २७, पेठ) ठार झाला. .हर्षद बापू सकटे (वय २१, पेठ) हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. याबाबतची फिर्याद प्रसाद सूर्यकांत बाबर (वय २३, पेठ) यांनी इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. आकाश व हर्षद हे दोघे दुचाकीवरून (एमएच १०, पी ६१४०) इस्लामपूरहून पेठच्या दिशेने जात होते. रात्री अकराच्या सुमारास बसस्थानकाजवळ समोरून भरधाव आलेल्या मोटारीने (एमएच ०२, ए एफ ४२४७) जोरदार धडक दिली. .धडक इतकी जोरदार होती की, आकाश बाबर जागीच ठार झाला, तर हर्षद सकटे गंभीर जखमी झाला. अपघातानंतर मोटारचालक थांबला नाही आणि भरधाव निघून गेला. इस्लामपूर पोलिसांनी अपघाताची नोंद करून पसार मोटारचालकाचा शोध सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.