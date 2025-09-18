पश्चिम महाराष्ट्र

Islampur Accident: 'इस्लामपूर बस स्थानकाजवळ अपघातात एक ठार', एक गंभीर जखमी; दुचाकीला भीषण धडक

Tragic Accident in Islampur: हर्षद बापू सकटे (वय २१, पेठ) हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. याबाबतची फिर्याद प्रसाद सूर्यकांत बाबर (वय २३, पेठ) यांनी इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. आकाश व हर्षद हे दोघे दुचाकीवरून (एमएच १०, पी ६१४०) इस्लामपूरहून पेठच्या दिशेने जात होते.
Police inspecting the accident spot near Islampur bus stand where a two-wheeler was hit, leaving one dead and another critically injured.

इस्लामपूर : येथील बस स्थानकासमोर मंगळवारी (ता. १६) रात्री झालेल्या भीषण अपघातात पेठ (ता. वाळवा) येथील एक युवक ठार, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला. भरधाव आलेल्या मोटारीने दुचाकीला धडक दिल्यानंतर चालक मोटारीसह पसार झाला आहे. या अपघातात आकाश चंद्रकांत बाबर (वय २७, पेठ) ठार झाला.

