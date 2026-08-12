Sangli News : फडणवीसांसोबतचा विमान प्रवास, मोदींचे स्वागत; जयंत पाटलांनी राजकीय चर्चांना दिला नकार

सांगली - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विमान प्रवास झाला म्हणून त्याला राजकीय चर्चेचा रंग देणे योग्य नाही. प्रवासात भेटल्यावर राजकीय चर्चा कशी होऊ शकते? आमच्यात कोणतीही राजकीय चर्चा झालेली नाही, असे स्पष्ट करत आमदार जयंत पाटील यांनी फडणवीस यांच्यासोबतच्या विमान प्रवासाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुलींच्या विवाहाच्या स्वागत समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत केल्याचाही राजकीय अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..आमदार जयंत पाटील व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तीपीठ महामार्गाविरोधातील मोर्चाची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध राजकीय प्रश्नांना पाटील यांनी उत्तरे दिली..मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चांगले संबंध असल्याबाबत विचारले असता पाटील म्हणाले, ‘मी ३८ वर्षे विधानसभेत आहे. त्यातील २५ ते ३० वर्षे एकत्रितपणे काम केले आहे. त्यामुळे ओळख आणि संबंध असणारच. मात्र, ते राजकीय संबंध असू शकत नाहीत. माझे एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेक नेत्यांशी संबंध आहेत.’.सुप्रिया सुळे यांच्या मुलींच्या विवाहाच्या स्वागत समारंभात पंतप्रधान मोदी यांचे स्वागत केल्याबाबत पाटील म्हणाले, ‘‘पवार-सुळे कुटुंबाचा तो कौटुंबिक कार्यक्रम होता. त्यावेळी केवळ पंतप्रधान मोदीच नव्हे, तर अमित शहा, राहुल गांधी यांच्यासह कार्यक्रमाला येणाऱ्या सर्वांचे मी स्वागत केले. त्याचा राजकीय अर्थ काढणे गैर आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.