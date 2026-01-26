पश्चिम महाराष्ट्र

Chandrakant Patil: पक्षाने सगळे देऊनही गद्दारी चालणार नाही: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा, माणसे जोडणारे उपक्रम राबवा!

Strong warning on party Discipline Ahead of municipal Elections: गद्दारीला थारा नाही: पालकमंत्री पाटील यांचा पक्ष कार्यकर्त्यांना इशारा
Minister Chandrakant Patil

Minister Chandrakant Patil

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली: पक्षाचे नुकसान होता कामा नये, असा संकल्प प्रत्येकाने करावा. पक्षाने सगळे देऊनही गद्दारी चालणार नाही, असा इशाराच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिला. महापालिका कमिशन मिळवण्याची पेढी नव्हे, असे सांगत कामांसोबत माणसे जोडण्याचे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
Sangli
Warning
Municipal Corporation
district
Maharashtra Politics
Guardian Minister

Related Stories

No stories found.