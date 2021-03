नियम पाळा, सांगली जिल्ह्यात कोरोनाचा धोका वाढतोय; नव्याने 43 रुग्ण

सांगली ः जिल्ह्यात कोरोनाचा धोका पुन्हा वाढतो आहे. आज नव्याने 43 रुग्ण सापडले आहेत. त्यात सर्वाधिक रुग्ण सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिका हद्दीत 17 रुग्णांचा, तर वाळवा तालुक्‍यात सात जणांचा समावेश आहे. कोरोना मुक्त झालेल्यांची संख्या 23 आहे. जिल्ह्यात आर. टी. पी. सी. आर. च्या 538 चाचण्यांमध्ये 29 रुग्ण आणि 545 अँटिजेनच्या चाचण्यांमध्ये 19 रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडले. जिल्ह्यात आज महापालिका हद्दीत सर्वाधिक म्हणजे 17 रुग्ण सापडले. वाळवा तालुक्‍यात सात, मिरज व खानापूर तालुक्‍यात प्रत्येकी पाच, आटपाडी तालुक्‍यात चार, तासगाव, कडेगाव प्रत्येकी एक व जत तालुक्‍यात तीन रुग्ण सापडले आहेत. जिल्ह्यातील एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एक, तर पुणे जिल्ह्यातील तिघांचा नव्याने लागण झाली आहे. जिल्ह्यात सध्या उपचाराखालील रुग्णांची संख्या 325 आहे. यातील 43 जणांची तब्बेत अद्यापही चिंताजक आहे. आजअखेर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 46 हजार 776 तर पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 48 हजार 866 झाली आहे. आज अखेर मृत रुग्णांची संख्या 1765 झाली आहे. ग्रामीणमधील पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 24 हजार 716 तर शहरी भागातील रुग्णांची संख्या 7 हजार 287 वर पोहोचली आहे. महापालिका हद्दीतील रुग्णांची संख्या 16 हजार 863 वर पोहोचली आहे. तालुकानिहाय रुग्ण संख्या आटपाडी- 2562

जत- 2369

कडेगाव- 2980

कवठेमहांकाळ- 2499

खानापूर- 3047

मिरज- 4573

पलूस- 2637

शिराळा- 2301

तासगाव- 3473

वाळवा- 5565

मनपा- 16863

एकूण-48866 संपादन : युवराज यादव

Web Title: Follow the rules, the threat of corona is increasing in Sangli district; 43 new patients