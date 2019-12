चंदगडला दुपारी एक वाजेपर्यंत ४६ टक्के मतदान...

चंदगड (कोल्हापूर) - येथील नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी चुरस आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत २० टक्के मतदान झाले होते. दुपारी एक वाजेपर्यंत ४६ टक्केहून अधिक मतदान झाले. प्रभागनिहाय मतदान केंद्र असल्यामुळे कुठेही गर्दी,गोंधळ न होता शांततेत मतदान प्रक्रिया चालली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी ४ तर नगरसेवक पदासाठी ५९ उमेदवार नगराध्यक्ष आणि सतरा नगरसेवक असे अठरा पदासाठी आज मतदान होत आहे.भाजप आघाडीच्या विरोधात काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेची महाविकास आघाडी तर अप्पी पाटील समर्थकांची स्वतंत्र आघाडी यांच्यात लढत होत आहे, याशिवाय अपक्ष उमेदवार सुद्धा मोठ्या संख्येने आहेत नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवक पदासाठी ५९ उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. आज पहाटे साडे सात वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. पहाटेपासूनच प्रत्येक प्रभागात उत्साहाचे वातावरण होते. पाहा - कोल्हापूर ते निपाणी दरम्यानची बससेवा बंद सर्वत्र शांततेत मतदान मतदारांना आणण्यासाठी दुचाकी-चारचाकी गाड्यांचा वापर केला जात आहे.प्रभागातील उमेदवारांची संख्या आणि मतदारांची संख्या पाहता एक एक मत महत्त्वाचे असल्याने उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक घराघरात जाऊन मतदारांना मतदानासाठी बाहेर आणत आहेत. मतदान केंद्रापर्यंत आणून मतदान होईल याची खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे महत्त्वाची मतदानाची आकडेवारी वाढणार आहे.सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत बहुतांश मतदान केंद्रावर २० टक्केहून अधिक मतदान झाले होते. दुपारी एक वाजता ही आकडेवारी ४६ टक्केहून अधिक झाली होती. सतरा प्रभागासाठी प्रत्येकी एक स्वतंत्र मतदान केंद्र असल्यामुळे गर्दीचे चित्र पाहायला मिळाले नाही. सर्वत्र शांततेत मतदान सुरू आहे. प्रांताधिकारी संपत खिलारे यांच्या मार्गदर्शनाने तहसीलदार विनोद रणावरे मतदान प्रक्रिया राबवत आहेत. पोलीस निरीक्षक अशोक सातपुते यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे.

