sugarcane farmers : दहा साखर कारखान्यांकडे २८० कोटी थकीत; एफआरपीसाठी शेतकरी प्रतीक्षेत

सांगली : जिल्ह्यातील यंदाचा गळीत हंगाम आटोपला आहे. यंदाच्या हंगामात सोळा साखर कारखान्यांनी गाळप केले आहे. यापैकी सहा साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऊस बिले जमा केली आहेत, तर दहा साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांचे तब्बल २८० कोटी ७३ लाख रुपयांची 'एफआरपी' थकीत आहे. त्यामुळे शेतकरी बिलाची प्रतीक्षा करू लागला आहे..जिल्ह्यात २०२५-२६ च्या गळीत हंगामात १६ साखर कारखान्यांनी ७९ लाख ९९ हजार १२१ टन ऊस गाळप केला. यापासून ८४ लाख ५७ हजार ४५५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. मात्र, या उत्पादनाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी 'एफआरपी'ची रक्कम वेळेत देण्यात कारखान्यांनी टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले. सुरुवातीला ३६५ कोटी २१ लाख रुपये थकीत होते. प्रशासनाच्या नोटिसांनंतर काही कारखान्यांनी रक्कम आदा केली असली तरी अद्यापही मोठी थकबाकी शिल्लक आहे..जिल्ह्यातील दहा साखर कारखान्यांनी अद्यापही शेतकऱ्यांना 'एफआरपी' दिली नसल्याचे चित्र आहे. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयात थकीत कारखान्यांची सुनावणी घेतली, त्यावेळी काही कारखानदारांनी आर्थिक अडचणींचा हवाला देत ३० मार्चपर्यंत मुदत मागितली. त्यानुसार प्रशासनाने अंतिम संधी दिली आहे..मात्र, या मुदतीनंतरही शेतकऱ्यांना १०० टक्के 'एफआरपी' न दिल्यास संबंधित कारखान्यांवर महसुली जप्तीची (आरआरसी) कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव साखर आयुक्तांना पाठविण्यात येणार आहे, असा इशारा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) विभागाने दिला आहे..जिल्ह्यातील ऊस बिले थकली असल्याने शेतकरी काहीअंशी आर्थिक संकटात सापडला आहे. बिले कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा करू लागला आहे. वेळेत बिले मिळाली नाही, तर पिकाला घेतलेली कर्जे कशी फेडायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर पडला आहे. त्यामुळे बिले लवकर द्यावीत, अशी मागणी शेतकरी साखर कारखान्यांकडे करू लागला आहे..साखर कारखानानिहाय उसाची थकीत एफआरपी कारखाना थकीत रक्कम (कोटींत)हुतात्मा, वाळवा ६९.३०राजारामबापू, साखराळे ३०.१४राजारामबापू, वाटेगाव ५.६३सोनहिरा, वांगी २०.२१.विश्वासराव नाईक ३.९७क्रांती, कुंडल ४१.१३मोहनराव शिंदे, आरग ८.८५उदगिरी शुगर, बामणी ४३.२७रायगाव शुगर, कडेगाव ४७.५८यशवंत शुगर १०.६५एकूण २८०.७३.