कडेगावात दोन दिवस शंभर टक्के लॉक डाऊन... 

कडेगाव - कोरोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता उद्या शुक्रवारपासून (ता.10) दोन दिवस संपूर्ण शहरांत कडकडीत शंभर टक्के लॉक डाऊन करण्याचा निर्णय येथील नागरिक व व्यापारी असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.या दोन दिवसाच्या कालावधीत दवाखाने व मेडिकल वगळता शहरांतील सर्व व्यवहार बंद राहणार आहेत.तर कोणीही घराबाहेर पडू नये यासाठी संपूर्ण शहरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. सर्वत्र कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव होत असल्याने वाढता धोका लक्षात घेता.शहर कोरोना साथीपासून दूर ठेवण्याचा निर्धार येथील तमाम नागरिक,व्यापारी व प्रशासनाने केला आहे.त्या अनुषंगाने येथील नागरिक व व्यापारी यांनी उपाय योजना करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती.यावेळी येथील नागरिक व व्यापारी असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. वाचा - सांगा कसं जगायचं ? कण्हत कण्हत की गाणं म्हणत ! दिवसेंदिवस कोरोनाच्या रुग्णांत होत असलेली वाढ ही चिंताजनक आहे.तर शेजारच्या वाळवा तालुक्यातील इस्लामपूर येथे कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत.तर वाळवा व कडेगाव हे दोन्ही तालुके शेजारी असल्याने येथील नागरिकही कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाचा पार्श्वभूमीवर चांगलेच दक्ष झाले आहेत.तर प्रशासन व पोलिस प्रशासनानेही तालुक्याच्या सर्व सीमा सील केल्या आहेत.तर पोलीस प्रशासनाने लॉक डाऊन व संचारबंदीच्या कालखंडात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे.तर अत्यावश्यक सेवा लॉक डाउन मधून वगळण्यात आला आहे.तर अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली अनेक जण विनाकारण सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करीत आहेत.त्यांना पोलिसांनी चांगलाच खाक्याही दाखवला आहे.तेव्हा नागरिकांनी संचारबंदीचे काटेकोरपणे पालन करावे.कोरोनाच्या धोका टाळण्यासाठी सर्वांनी घरी राहावे यासाठी उद्या शुक्रवारी व शनिवारी दोन दिवस शहरात शंभर टक्के लॉक डाउन करण्याचा निर्णय येथील नागरिक व व्यापारी असोसिएशन यांच्यावतीने घेतला आहे.या दोन दिवसांच्या कालावधीत दवाखाने व मेडिकल या अत्यावश्यक सेवा सुरु राहणार आहेत तर भाजीपाला,किराणा दुकाने आदी सर्व दुकाने व व्यवहार बंद राहणार आहे.या दोन दिवसांच्या काळात कोणालाही घराबाहेर पडता येणार नाही. वांगीत दोन तर चिंचणीत एक दिवस शंभर टक्के लॉक डाऊन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील वांगी येथे उद्या शुक्रवारपासून (ता.10) दोन दिवस तर चिंचणी येथे शनिवारी (ता.11) एक दिवस शंभर टक्के लॉक डाऊन करण्याचा निर्णय गाव पातळीवर घेण्यात आला आहे. कडेगाव शहरांतील नागरिक व व्यापाऱ्यांनी शुक्रवारी व शनिवारी दोन दिवस शंभर टक्के लॉक डाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.तेव्हा शहरांतील प्रत्येक नागरिकाने शंभर टक्के लॉक डाऊनची अंमलबजावणी करावी.घरातून कोणीही बाहेर पडू नये.

- डॉ.गणेश मरकड, प्रांताधिकारी कडेगाव

