कोपरगावच्या कोरोनाबाधित महिलेवर नगरमध्ये अंत्यसंस्कार

कोपरगाव ः शहरातील लक्ष्मीनगर भागात राहणाऱ्या कोरोनाबाधित महिलेचा आज नगर येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तालुक्‍यातील शिंगणापूर येथील संशयित महिलेचासुद्धा ग्रामीण रुग्णालयात हृदयविकाराच्या धक्‍क्‍याने मृत्यू झाला. दरम्यान, कोरोनाबाधित महिलेवर नगर येथेच अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे तहसीलदार योगेश चंद्रे यांनी सांगितले. लक्ष्मीनगर भागात कोपरगाव पालिकेच्या सहकार्याने निर्जंतुकीकरणासाठी फवारणी केली असून, परिसरातील 1200 नागरिकांची तपासणी केली आहे. लक्ष्मीनगर भागातील 60 वर्षीय महिलेला कोरोनाची बाधा झाल्याचे गेल्या शुक्रवारी आढळून आले होते. तिच्या संपर्कात असलेले व अन्य अशा 18 जणांचे चाचणी अहवाल "निगेटिव्ह' आले होते. या सर्वांना शहरातील एका हॉटेलमध्ये 14 दिवसांसाठी क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. लक्ष्मीनगर भाग पूर्ण "सील' करण्यात आला असून, त्या भागातील अत्यावश्‍यक सेवादेखील बंद आहेत. हेही वाचा - कामं करा पण चमकोगिरी नको, तसं केलं तर गुन्हा दरम्यान, शिंगणापूर येथील एका 65 वर्षीय महिलेला कोरोना-संशयित रुग्ण म्हणून शुक्रवारी रात्री उशिरा नगर येथे तपासणीसाठी नेले होते. तिचा अहवाल "निगेटिव्ह' आला होता. त्यामुळे तिला काल (ता. 13) कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयात न्यूमोनिया व अन्य आजारांवरील उपचारांसाठी दाखल केले होते; मात्र आज सकाळी हृदयविकाराच्या धक्‍क्‍याने तिचे निधन झाल्याचे तहसीलदार चंद्रे यांनी सांगितले.

दरम्यान, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कृष्णा फुलसौंदर म्हणाले, की लक्ष्मीनगर व त्याशेजारील तीन किलोमीटरपर्यंतचा सर्व भाग लॉकडाउन करण्यात आला आहे. रोज तीस आरोग्य कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करीत आहेत. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. मात्र, कोरोनाबाधित महिलेच्या संपर्कात आलेल्यांनी स्वतःहून पुढे येण्याची गरज आहे.

