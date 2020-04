लोकांना मदत करा पण चमकोगिरी नको, केलीच तर मग गुन्हा

नगर - कोरोनाच्या काळात भुकेलेल्यांना अन्न देण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था तळमळीने काम करीत आहेत. मात्र, या महामारीच्या स्थितीतही काहीजण चमकोगिरी करीत आहेत. चार बिस्कीटचे पुडे देऊन सोशल मीडियात खूप मोठी मदत केल्याचा आविर्भावही आणत आहेत. तसेच प्रसारमाध्यमांतूनही बातम्या छापून आणीत आहेत. ते संचारबंदीतील कोणतेही नियम पाळीत नाही. त्यांना जिल्हा प्रशासनाने चांगलीच चपराक लावली आहे. या हाताने केलेली मदत दुसऱ्या हातालाही कळली नाही पाहिजे, असे आपली संस्कृती सांगते पण काही जण मदत केल्याचा डांगोरा पिटत आहेत. आणि गर्दी करून दुसऱ्याच्या जीवाला अपाय करीत आहेत. चमकोगिरी केली तर गुन्हाच दाखल होणार आहे. हेही वाचा - हॉस्पीटलमधून पळाला वॉर्ड बॉय, पायी आला अकोल्याला कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी करण्‍यात आलेल्‍या लॉकडाऊन आदेशामुळे बंद झालेल्‍या उदयोग व्‍यवसायातील प्रभावित झालेले कामगार, परराज्‍यातील विस्‍थापित कामगार व बेघर व्‍यक्‍तींसाठी निवारागृह, अन्‍न, पाणी, वैद्यकीय देखभाल या सुविधा स्‍वयंसेवी संस्‍थांच्‍या सहाय्याने केंद्रीय किचन व्‍यवस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून शिजविलेले/शिजविण्‍यासाठी तयार अन्‍नाचे पुरवठा करण्‍यात यावे असा निर्णय घेतला आहे. अनेक स्‍वयंसेवी संस्‍था, राजकीय पक्ष, नेते/व्‍यक्‍ती हे त्‍यांचे मार्फत फुड पॅकेटस, किराणा किटस, सॅनिटायझर मास्‍क या स्‍वरुपाची मदत वाटप करीत आहेत. ही मदत वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात गर्दी करीत आहेत आणि सोशल डिस्टन्स तत्‍वाचे पालन होताना दिसत नाही. तसेच मदत वाटपाबाबतचे फोटो घेऊन सदरचे फोटो हे सोशल मिडीया, वर्तमानपत्र, दुरचित्रवाणी यावर प्रसारीत करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याने यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. वाटपासाठी पास घ्या अन दोन व्यक्ती हव्यात स्‍वयंसेवी संस्‍था राजकीय पक्ष, नेते/व्‍यक्‍ती यांनी मदत वाटप करण्‍यापूर्वी आदेशात नमूद बाबींचे पालन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार, कोणत्‍याही प्रकारची मदत वाटप करण्‍यापूर्वी नजीकच्‍या तहसिल कार्यालय व पोलीस स्‍टेशन यांचेकडून व्‍यक्‍तीगत व वाहनांचे पासेस प्राप्‍त करुन घ्‍यावेत. कुठल्‍याही परिस्‍थितीत मदत वाटप करणारे व मदत घेणारे यांचे व्‍यतिरिक्‍त कोणीही वाटप करताना असु नये. मदत वाटप करणा-यांची संख्‍या दोनपेक्षा अधिक असु नये. अशा कुठल्‍याही प्रकारचे मदत वाटपाबाबतचे फोटो प्रसार माध्‍यमे व सोशल मिडीयाव्‍दारे प्रसारीत करु नये. मदत वाटप करताना दोन पेक्षा अधिक व्‍यक्‍ती आढळल्‍यास व मदत वाटपाबाबतचे फोटो प्रसार माध्‍यमे व सोशन मिडीयाव्‍दारे प्रसारीत केल्‍यास फोटोतील सर्व व्‍यक्‍तींवर भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्‍या कलम 188 नुसार दंडनिय / कायदेशीर कारवाई करणेत येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

